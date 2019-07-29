‘Güvenli bölge’ tartışması

Türkiye, Suriye’de “güvenli bölge” oluşturulması fikrini 2012’den beri gündeme getiriyor. ABD’de bu yılın başına kadar karşılık bulmayan fikir, Trump yönetiminin Suriye’den çekilme kararından sonra daha ciddi şekilde ele alınıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, ancak iki ülkenin “güvenli bölge”den beklentileri ve hedefleri çok farklı. Bu nedenle henüz uzlaşmaya varılamadı. Peki “güvenli bölge” denilince kim, ne anlıyor? Bugüne kadar hangi aşamalardan geçildi? ‘3 konuda uzlaşma yok: Derinlik, kontrol, YPG’ Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin teslimatı başladığında, Washington, bir süredir konuşulan olası yaptırımlarla ilgili açıklama yapmadı, Suriye’nin kuzeyinde “güvenli bölge”yi gündeme getirdi.Teslimatın başladığı 12 Temmuz’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı, ABD’li mevkidaşı Mark Esper telefonla aradı. Görüşme sonrası Amerikalı yetkililer Reuters haber ajansına, “ABD’den bir heyetin yakın zamanda Türkiye’ye gideceği ve Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için çalışmaların başlayacağı” bilgisini verdi. Türkiye, Suriye’de iç savaş başladığından bu yana hem desteklediği silahlı muhalif gruplar hem de sınırına gelen sığınmacılar için “güvenli bölge” talep ediyor.

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