Güvenli bölgede ‘prensip anlaşması’

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan tampon bölge konusunda Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında ‘genel bir anlaşma’ olduğunu söyledi.

Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü’nde konuşan Jeffrey, ‘Türkiye ile SDG’nin çekilme ve güvenli bölge konusunda prensipte genel bir anlaşmaya sahip olduğunu’ söyledi; ABD’nin, ‘görüşmelerin başarılı olması için gerçek bir şans bulunduğuna inandığını’ ekledi. Jeffrey, anlaşmanın nihai hale gelmesi için bazı noktalara hâlâ çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Bunların, YPG’nin ne kadar geri çekileceği, IŞİD’le mücadeleden geriye kalan Amerikan silâhlarının ne olacağı ve güvenli bölgenin nasıl yönetileceği olduğunu ekledi. Duvar’da yer alan habere göre, ABD’li yetkili, söz konusu tampon bölgede Avrupa ülkelerinin yer almayacağını da açıkladı. Avrupa ülkelerinin katılımı konusunda, “Hayır, böyle bir anlaşma yok, talep yok, bu alanda Avrupalılar için bir rol yok” dedi. Geçtiğimiz aylarda, ABD’nin İngiltere ve Fransa’yı önerilen tampon bölgeye asker yollamaya ikna etmeye çalıştığı öne sürülmüştü. Jeffrey ise Avrupalıların katılımı konusunun aralık ayındaki görüşmelerde gündeme geldiğini belirtse de, “Bu, herhangi bir bir anlaşmanın parçası değil” ifadelerini kullandı.

Amerika, çözüm beklentisini dile getirmiş!

MillÎ Savunma Bakanlığı, S-400’leri almaktan 31 Temmuz’a kadar vazgeçmemesi hâlinde Türkiye’yi F-35 programından çıkaracağını duyuran ABD’nin restiyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, “ABD Savunma Bakan Vekili (Patrick) Shanahan tarafından Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bir mektup gönderilmiştir. İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan söz konusu mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir” denildi. DW’nin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı Shanahan’ın Akar’a Perşembe günü gönderdiği mektubun içeriğini Cuma günü açıklamıştı. Mektupta, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması hâlinde ABD’nin Temmuz ayı sonuna kadar atacağı adımlar belirtilmişti. Türkiye’nin F-35 programından 31 Temmuz itibarıyla çıkarılmasına kadar uzanan adımlar arasında ABD’de F-35 eğitimi alan Türk pilotların gelecek ay sonunda sınır dışı edilmesi de bulunuyor. İlk adımın ise Belçika’da 12 Haziran’da yapılacak yıllık F-35 CEO’ları toplantısı için Türkiye’ye yapılan davetin geri çekilmesi olacağı bildirildi.