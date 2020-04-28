Güvenlik soruşturmasına AYM’den bir iptal daha

AYM güvenlik soruşturmasında kişisel verilere ulaşılmasını anayasaya aykırı buldu.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre CHP milletvekilleri, ‘4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanunununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu’ndaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerin kamu görevinde çalıştırılacak kişilerle ilgili çeşitli bilgilere erişmesine olanak tanıyan hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. İptal talebinin gerekçesinde, kuralın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması faaliyeti kapsamında kamu idaresine, kamu görevine girme hakkını kullanmak isteyen kişiye ait kişisel verilere sınırsız bir şekilde erişme ve bu verileri toplama, sınıflandırma, işleme ve değerlendirme imkanı verdiği, kamu hizmetine girme hakkına öngörülemez bir sınırlama getirdiği belirtilerek hükmün anayasaya aykırı olduğu kaydedildi. Yüksek Mahkeme ise oy birliğiyle söz konusu kuralı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

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