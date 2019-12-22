Güvenlik soruşturmasına ilişkin madde kanun teklifinden çıkarıldı

AKP'nin hazırladığı tasarıda yer alan memuriyete girişte "güvenlik soruşturması" getirilmesine ilişkin düzenleme, AKP'nin önergesi ile torba yasadan çıkarıldı. Söz konusu teklif yeniden düzenlenecek.

90’ların irtica yönetmelikleri gibi

Gazete Duvar'da yer alan habere göre TBMM’de görüşen torba kanun teklifindeki, “İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin” maddeler metinden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu’da, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından AKP'li Salih Cora ile 3 milletvekili tarafından Meclis’e sunulan torba kanun teklifi görüşüldü. Teklifte memuriyete girişte “güvenlik soruşturması” şartına ilişkin düzenleme öngörülüyordu.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen teklife CHP, HDP ve İYİ Parti şerh düşmüştü. AKP'li vekiller, 18 maddelik torba kanun teklifinde güvenlik soruşturmasını yeniden düzenleyen hükümlerin çıkarılması için önerge verdi. Önergede ilgili maddelerin yeniden düzenleneceği gerekçe olarak gösterildi.

MHP: KOD KANUN OLARAK MEVZUATTA YER ALMALI

Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifinin torba yasadan çıkarılması üzerine MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, “Devlet memurluğuna girişte yapılmasına ilişkin bir düzenlemenin torba yasadan çıkarılsa da MHP olarak güvenlik soruşturmasının memuriyete giriş sürecinde aranan şartlarda olması gerektiği görüşündeyiz. Güvenlik soruşturmasının objektif kriterler ile bu defa bir ‘kod kanun’ olarak mevzuatımızda yer alması gerektiği kanaatindeyiz. Grubumuz bu süreci dikkatle takip edecek” dedi.