Güvenlik soruşturmasına yargı freni

Hatay’da özel bir kurumda yıllardır öğretmenlik yapan Tülin Turan İzmir’e taşınınca mesleğini ‘güvenlik soruşturması’ nedeniyle yapamadı.

İzmir Güzelbahçe’deki özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak başvuruda bulunan Turan sözleşmeyi imzaladı. Ancak okul ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında süren yazışmalardan sonra Turan göreve başlatılmadı. Gerekçe, Güzelbahçe Kaymakamlığı’nın, Turan hakkında terörle mücadele şubesindeki kaydını göstererek Turan’ın başvurusuna olumsuz yanıt vermesi. Turan bu gelişmenin üzerine avukatı Nedim Değirmenci’yle birlikte İzmir 2’nci İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Turan, yaptığı başvuruda, ‘Güzelbahçe Kaymakamlığı tarafından yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu, yasa dışı faaliyette bulunmadığını ve hakkında verilmiş bir disiplin cezasının bulunmadığını’ söyleyerek yürütmenin durdurulmasını istedi. Ayrıca Turan mahkemeye yaptığı başvuruda, aleyhinde hazırlanan dosya için, “Hangi kriterlere göre hazırlandığı belli olmayan ve somut bir tespit içermeyen raporun esas alınarak işlem tesis edilmesi hukuka aykırıdır” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, mahkeme ilgili yerlere yazdığı yazı sonucunda, Turan hakkında ‘hukuken kabul edilebilir somut bir belge ve bilginin olmadığını’ söyledi. Yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmeyeceğini açıklayan mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.