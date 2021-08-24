Güvenlik zafiyeti mi bulunuyor?

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Afgan sığınmacıları Meclis gündemine taşıdı.

“İran, Afganların geçişlerine göz yummakta, destek vermekte. Ülkemizin sınır güvenliğinde zafiyet mi bulunuyor” diye sordu. Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleymen Soylu’dan “Suriyelilere yapıldığı gibi Afganlara da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi düşünülmekte midir?” sorusunun cevaplanmasını istedi. Karar’ın haberine göre, İYİ Parti Grup Başkan Vekili, Suriyeli sığınmacıların sorunları devam ederken Türkiye’nin, yeni bir göç dalgası ile ulusal güvenlik tehdidi ve sosyo-ekonomik açıdan büyük problemler yaşama riski ile karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

Okunma Sayısı: 338

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.