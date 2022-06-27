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28 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Güvenlikçi politikalar işkence vak’alarını arttırdı

27 Haziran 2022, Pazartesi 17:00
“26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” nedeniyle ortak bir açıklama yapan sivil toplum kuruluşları, hükümetin işkenceye karşı önlem alması çağrısı yaptı.

STK temsilcileri, AKP Hükümetinin ilk yıllarında sıkça dile getirdiği ‘İşkenceye sıfır tolerans’ sözünün sözde kaldığı görüşünde. Bugün nedeniyle İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği ortak bir basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, konuyla ilgili olarak, “işkenceye sıfır tolerans” sözünün yerine getirilmediği görüşünde. Güvenlikçi politikaların yoğun olarak uygulandığı dönemlerde işkence vakalarının arttığına dikkat çeken Eren, “Türkiye’deki işkence ve kötü muamelelerin ülkedeki atmosfer ile ilintili olduğunu görmek gerekir. Güvenlikçi politikalar arttıkça maalesef işkence vakaları da yaygınlaşarak artıyor. Ülkedeki bütün sorun alanlarının iyileşmesiyle bu sorunu alanı da iyileşir, hak hilalleri azalmaya başlar. Türkiye’nin İçerisinde bulunduğu iklim insan hakları açısından bu koşullara sahip olmadığını söyleyebiliriz. Seçim süreci ile birlikte gerilimin daha da artacağı yönünde endişelerimiz var.” diye konuştu. 

Cezasızlık cesaretlendiriyor

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır sekreteri Avukat Yakup Güven ise işkence iddialarına ilişkin ceza verilmemesinin yapanları cesaretlendirdiğini savundu. İşkencenin yöntemlerinin değiştiğini vurgulayan Güven, “İşkencenin azaldığını iddia edemeyiz. 90’larda farklı yöntemlerle geliştirilen işkence şu anda kılık değiştirerek daha farklı yöntemlerle, fiziksel işkencenin yanına, psikolojik işkence de artarak sürmesi ile yeni bir şekil aldı. Özellikle çözüm sürecinin bitmesi ve darbe girişiminin ardından işkence neredeyse her alana yayıldı. İşkencenin faili olan kamu görevleri toplumda işkenceyi göstermekten çekinmedi. Bunun sebebi de devlet tarafından sürdürülen cezasızlık politikasıdır. Kamu görevlileri ceza almayacakları bilinciyle kendilerine muhalif gördükleri, Kürtler başta olmak üzere, herkese tehdit ve baskı aracı olarak kullanmaya devam etmektedirler” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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