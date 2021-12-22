Güvensizlik had safhada

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, ekonomik büyümenin beklendiği gibi düşmesi halinde, durgunlaşan istihdamın işgücü artışlarını telâfi edemeyeceğini, dar tanımlı işsizlik oranının yeniden artışa geçeceğini vurguladı.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan haberde, Gürsel, doların yükselmesi ile ilgili, “17 küsur liradan bile dolar alanların olması benim için sürpriz oldu. Demek ki çok sayıda işletme ve vatandaş kurun yükselmeye devam edeceğini düşündüler ve alıma geçtiler. Bu davranış TL’nin geleceğine, genel olarak da Türkiye ekonomisinin geleceğine olan güvensizliğin had safhaya çıktığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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