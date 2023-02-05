Haber siteleri de BİK kıskacında

İnternet haber sitelerinin resmi ilan alabilmesini ağır şartlara bağlayan Basın İlan Kurumu yönetmeliği ile binlerce internet sitesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

TBMM’deki gazeteci kökenli milletvekillerinden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in hazırladığı Ocak ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘2023 Türkiye’sinde basın her zamankinden daha özgür. Herkes istediğini yazıp söylemekte’ açıklamasını yaptığı yeni yılın ilk ayında Türkiye’de 40 gazeteci haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakim karşısına çıktı, 11 gazeteciye dava açılırken ucu iktidara ulaşan onlarca yolsuzluk ve usulsüzlük haberi ise sansürlendi. Ocak ayında gazetecileri susturmak için dünyada örneği görülmeyen baskı yöntemleri de uygulandı” dedi.

2023’e de sansür ve yasakla girildi

İnternet haber sitelerinin resmi ilan alabilmesini ağır şartlara bağlayan Basın İlan Kurumu yönetmeliği ile binlerce internet sitesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Çakırözer, “Gazeteciler 2023 yılına da yasak, baskı, sansür altında girdi. Türkiye’nin kritik bir seçim sürecine girdiği bu dönemde gazetecileri susturmak için akla gelmeyecek yöntemler bulunması, basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının hayati önemde olduğu bu süreçte kaygı verici. Millet iktidarında tüm bu yasak, kısıtlama ve baskı uygulamalarına son verecek, basın ve ifade özgürlüğünü güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

40 gazeteci hakim karşısına çıktı

Aralarında gazeteciler Zafer Arapkirli, Barış Pehlivan, Canan Coşkun ve Ender İpek’in de bulunduğu en az 40 gazetecinin davası görülürken, gazetecilerin haber, yazı ya da paylaşımlarını savunmak zorunda bırakıldığını bildiren Çakırözer, Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu’na Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcıları hakkındaki iddiaları gündeme getiren yazı ve mülakatları nedeniyle açılan davada hapis cezasının yanı sıra ‘siyasi yasak’ da istenmesi dikkat çekti. MHP lideri Devlet Bahçeli‘ye Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soru soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu milletvekillerinin fiziki müdahalesine maruz kaldığı belirtilen raporda, haber takibindeki gazeteciyi taşla ağır yaraladıkları iddiasıyla yargılanan kolluk görevlileri hakkında 8 yıldır süren davada takipsizlik kararının verildiği bildirildi.