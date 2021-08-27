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27 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Habere ceza AYM’den döndü

27 Ağustos 2021, Cuma 00:15
ANAYASA MAHKEMESİ: GAZETECİLERİN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEYE, HATTA YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞMALARI, DEMOKRATİK BİR TOPLUMDA KAÇINILMAZDIR.

HABERE HAKARET SUÇLAMASI

Anayasa Mahkemesi, yaptığı haberler nedeniyle “hakaret” suçundan mahkûmiyetine karar verilen bir gazetecinin başvurusunda, “ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine” hükmederek, başvurucuya 13 bin 500 lira tazminat ödenmesine karar verdi.

CEZA KORKUSU, SUSTURUR

“Rahatsız edici de olsa yapılan bilgilendirme ve eleştirilerin cezalandırılması caydırıcı etki doğurarak, toplum ve kamuoyundaki farklı seslerin susturulmasına yol açabilir. Cezalan-dırılma korkusu, çoğulcu toplumun sürdü-rülebilmesine engel olabilir.”

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Habere ceza  AYM’den döndü

Anayasa Mahkemesi (AYM), yaptığı haberler sebebiyle “hakaret” suçundan mahkûmiyetine hükmedilen gazetecinin başvurusunda, “ifade ve basın özgürlüğünün” ihlâl edildiğine hükmederek başvurucuya 13 bin 500 lira tazminat ödenmesine karar verdi. 

Resmî Gazete’de yer alan karara göre, Hatay’da bir yerel gazete sahibi, bir avukat hakkında çeşitli iddialarda bulunarak, 2 ayrı haber kaleme aldı. Bunun üzerine avukat, gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargılama sonucu, Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 ayrı yazıda geçen ifadeler sebebiyle gazeteciye “hakaret” suçundan hapis cezası verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 18. Ceza Dairesi, kararı onadı. Gazeteci, hak ihlâli iddiasıyla AYM’ye ferdî başvuru yaptı.

İfade hürriyeti vurgusu

Başvuruyu, Anayasa’nın 26 ve 28’inci maddelerinde düzenlenen ifade ve basın hürriyeti kapsamında değerlendiren Anayasa Mahkemesi, herkesin düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin bulunduğuna işaret etti. Temel hak ve hürriyetlerin, yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlandırılabileceği vurgulanan kararda, bu sınırlandırmaların, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı kaydedildi. Olayda, başvurucunun cezalandırılmasına konu edilen ifadelerin, ilk derece mahkemesi tarafından olgusal isnat olarak nitelendirildiği, gazetecinin iddialarının hangi sebeplerle hakaret suçunu oluşturduğuna dair değerlendirme yapılmadan hüküm verildiği anlatıldı.

Demokratik bir toplumda kaçınılmaz

Kararda, şu tesbitler yapıldı: “Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmeye, hatta yönlendirmeye çalışmaları, demokratik bir toplumda kaçınılmazdır. Rahatsız edici de olsa yapılan bilgilendirme ve eleştirilerin cezalandırılması caydırıcı etki doğurarak, toplumdaki ve kamuoyundaki farklı seslerin susturulmasına yol açabilir. Cezalandırılma korkusu, çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engel olabilir. İlk derece mahkemesinin, başvurucu aleyhine dâvâyı kabul etmesini haklı göstermek için sunduğu gerekçeler, uygun ve yeterli kabul edilmemiş, başvurucunun Anayasa’nın 26. ve 28.  maddeleri kapsamındaki ifade ve basın özgürlüğü haklarına uygulanan sınırlamaların toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği kanaatine ulaşılmıştır.”

AA

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