Hac başvuruları bugün son

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, şubat ayında katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri bugün sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvuruları, yoğun talep üzerine 31 Ocak’a kadar uzatıldı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, şubat ayında katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek. Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak. Kuranın sonuçlanmasıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye’den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. AA

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