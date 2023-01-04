"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hac kayıtları başlıyor

04 Ocak 2023, Çarşamba 14:46
Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar, işlemlerini yarından itibaren yapabilecek.

Diyanet: Hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak'ta başlayacak

 

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 haccının yapılmadığını, dolayısıyla bu yıllarda ön kayıtları almadıklarını anımsattı.

Suudi Arabistan makamlarının 2022'de salgın tedbirleri kapsamında, Türkiye'den sadece 37 bin 770 hacı adayını kabul ettiğini hatırlatan Bircan, geçen yıl yapılan hac organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

2023 hac ibadeti için ön kayıtlarının başlaması için yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Bircan, "Hac ve Umre Kurulumuzun aldığı karar gereği ilk defa hacca başvuracak vatandaşlarımıza bir imkan tanındı. Bu imkan sonucunda vatandaşlarımız, 5-26 Ocak'ta müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilecekler." dedi.

Daha önce kaydı olmayanların başvurularını yaptıktan sonra anlaşmalı bankalardan ön kayıt ücreti ödemeleri gerektiğine dikkati çeken Bircan, şu bilgileri verdi:

"Ücreti yatırdıktan sonra konaklama tercihlerinde bulunacaklar. Alt ve üst kategoriler var. Vatandaşlarımız, ekonomik durumlarına göre tercihte bulunabilecekler. Yanında kiminle gidiyorlarsa onu da yazacaklar ve 2023 yılı için belirlenecek tarihte önceden bekleyen kardeşlerimizle kuraya girecekler. Kurada isimleri çıktığı takdirde hac ibadetini yapmaya gidebilecekler."

2020'de kuradan ismi çıkan ve kesin kayıt elde edenlerin haklarının baki olduğuna işaret eden Bircan, "Onlar malum 65 yaş sınırı ve aşılarının eksik olmasından dolayı gidememişlerdi. Kurulumuzun aldığı karar gereği 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip paralarını içeride bloke eden kardeşlerimiz, 2023'te 65 yaş üzerine izin verildiği takdirde hacca direkt gidecekler." ifadelerini kullandı.

Hacı adaylarının başvuru sürelerini çok iyi takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Bircan, vatandaşların haklarını daha iyi korumak amacıyla kayıtları e-Devlet üzerinden aldıklarını dile getirdi.

"Önceden bekleyenlerin kuradan çıkma ihtimali daha fazla"

Kuradan ismi çıkanların da kesin kayıt işlemlerini e-Devlet'ten yapacakları bilgisini paylaşan Bircan, "Geçen yıllarda ön kaydını yaptırmış 2,5 milyona yakın bekleyen var. Bizim kura sistemimizde önceden bekleyenlerin kuradan çıkma ihtimali daha fazla. Onların katsayısı yüksek olduğu için kurada öncelikliler." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 9 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 2023 hac ön protokolünü imzalayacağını belirten Bircan, toplantıda Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Türkiye'ye ayıracağı hac kotasının belli olacağını söyledi.

Bu yıl hacca gideceklerin geçen yıla oranla çok daha fazla olacağını tahmin ettiklerini aktaran Bircan, vatandaşların rahat ve huzurlu şekilde hac ibadetlerini yapmaları için daha fazla gayret göstereceklerini kaydetti.

Kurada ismi olmayanları yanına almak hak kaybına neden oluyor

Bircan, 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip 65 yaş sınırı ve salgın şartları nedeniyle hacca gidemeyenlerin haklarının saklı olduğunun altını çizerek, "Şartlar el verirse onları 2023 yılında hacca götüreceğiz inşallah. Fakat, bu kardeşlerimiz ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak istedikleri takdirde kazanılan hakları kaybedecekler ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacaklar." uyarısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 386
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mescid-i Aksa baskın düzenleyen küstah provokatör Ben-Gvir'e bir tepki de ABD'den

    'Rus senaryosunu bozmalıyız'

    Ankara'da ekmek 5 lira oluyor

    ABD: Kuzey Kore'nin nükleer saldırılarına karşı Güney Kore'yi savunmaya kararlıyız

    Ukrayna altyapısı 700 milyar dolar zarar gördü

    Hac kayıtları başlıyor

    Konya'da askeri araç tıra arkadan çarptı: 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

    ABD’liler 2023 beklentilerinde karamsar

    Maaş zamlarına enflasyon oyunu

    Yakınlaştığınız İsrail bu

    Bir asır önceki “güncel” beyanname - Genç Yorum Dergisi’nin Ocak 2023 sayısı çıktı

    Hediye bereler Mehmetçik’e ulaştı

    Adalet duygusu zayıflatıldı

    ESK, ete yüzde 26 zam yaptı

    Aile Hekimleri: Yanlıştan dönülsün

    Dünyada 350 milyon kişi bağımlı

    "Sahte doktor" davası başladı - 'Yastık üstünde dikiş çalışması yapmış'

    Avrupa’da doğalgaz fiyatları 5 kat azaldı

    ‘Zamları Nisan sonuna erteledik’

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Suriye’ye harekât” derken, iş asker çekmeye döndü
    Genel

    Maaş zamlarına enflasyon oyunu
    Ahmet BATTAL

    Yargının ve Yargıtay’ın istikamet vericileri
    Mehmet Pekel

    İzmitli Ahmet Özel Hoca
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir aile sırrı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın bilinmesi ne demektir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Mekke’de olsam da buraya gelmem lazımdı
    Faruk ÇAKIR

    Sınıfta kalan adalet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasilerde tek adama mahkûmiyet yoktur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.