Hac ve umre heyecanı yeniden başladı

Acenteler, Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi Kovid-19 "kırmızı listesi"nden çıkararak hac-umre ziyaretlerine açmasını memnuniyetle karşıladı.

Kovid-19 nedeniyle 27 Şubat 2020'den bu yana Türkiye'den Suudi Arabistan'a umre ve hac uçuşları yapılamıyordu.

Suudi Arabistan'ın hac ibadeti için bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini duyurması ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'ın Türkiye'den umreci kabul edileceğini açıklaması acenteleri heyecanlandırdı.

Hac ve umre acenteleri kutsal topraklara ziyaretçileri götürmek için hazırlıklarına başladı.

Suudi Arabistan bir milyon hacı adayını kabul edecek

Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Hac ve Umreden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi Kovid-19 "kırmızı listesi"nden çıkarmasını sevinç ve memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Şahin, salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de Türkiye'den hac için Suudi Arabistan'a gidilemediğini hatırlatarak, "Dolayısıyla 2022'de hac yapılmasına yönelik büyük bir beklenti vardı. Çok şükür günler öncesinden böyle bir karar geldi ve Suudi Arabistan 1 milyon hacı adayını kabul edeceğini söyledi. Bunun büyük bir kısmı Suudi Arabistan dışından, çok az bir kısmı da ülke içinden olacak." diye konuştu.

Türkiye'de 83 bin 430 hacı adayının sistemde kayıtlı olduğunu aktaran Şahin, bu kişilerin hakkının korunması ve 2022 yılının haccına ertelenmesiyle ilgili aldıkları kararların güncelliğini koruduğunu ifade etti.

Şahin, Suudi Arabistan'ın hac için 65 yaş sınırı getirmesinin kendilerini üzdüğünü belirtti.

Türk hacı adaylarında 65 yaş üstü olanların sayısının yüksek olduğuna işaret eden Şahin, bu yaşın üzerindeki kişilerin hac yapamayacağını söyledi.

"Umre organizasyonu yapmamızın önündeki engeller kaldırıldı"

Şahin, hac için Kovid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmak ve son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu da ibraz etmek gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umre organizasyonu yapma yetkisi sadece Suudi Arabistan'daki seyahat acentelerinde bulunuyor. Ülkedeki seyahat acentelerinin de umre organizasyonu yapmak açısından Türkiye'de muhatap olduğu, işbirliği yaptığı acenteler var. Daha önce Hac ve Umre Bakanlığı, ülkedeki acentelerine dijital sistemde Türk umrecilere müsaade edilmeyeceğini yazıyordu, onu bildiriyordu. Yani dijital sistemimiz kapalıydı. Cumartesi günü iftar saatine yakın bir zamanda müjdeli haber geldi. O zamana kadar aktif olmayan sistemlerimiz aktive edildi. Yani fiilen umre organizasyonu yapmamızın önündeki engeller kaldırıldı."

Umre organizasyonunun ramazan ayı sonuna kadar yetişmesinin düşük ihtimal olduğuna değinen Şahin, umre programlarının şevval ayı için acentelerce hızlıca yapıldığını ve ciddi talep gördüğünü bildirdi.

Şahin, Türkiye'ye kısıtlamanın kaldırılması kararından dolayı Kabe-i Muazzama ile Mescid-i Nebevi'ye özlem duyanlar için çok sevindiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzden arkadaşlarımızın da Kabe ile buluşması çok duygulu olacaktır. Buna şahitlik etmek isterim. Yakın zamanda bir toplantı vesilesiyle iki yıldan uzun bir süre sonra Mekke ve Medine'ye gittim. Gerçekten çok duygulandım. Acenteci arkadaşlarımızın da çok duygulanacağını düşünüyorum ama diğer yandan da hayatın gerçekleri var. Yaklaşık 2,5 yıldır dükkanlarımız çalışmadı, fatura kesmedik, iş yapamadık. Yeniden ticaret yapmaya başlamamız manevi açlığımızın yanı sıra maddi ihtiyaçlarımızın da giderilecek olması bizi mutlu ediyor, heyecanlandırıyor."

Vatandaşların, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu kararı olmadan, Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜRSAB ve HURSAD gibi kurumlar tarafından gerekli bilgilendirme, resmi açıklama yapılmadan umre veya hac için bir acenteye başvurmaması gerektiğini dile getiren Şahin, "Resmi açıklamayla birlikte takvim çalışacaktır. Bu konuda da halkımızı uyarıyoruz." dedi.

"Arzumuz, Kadir Gecesi'nde Kabe'de olmak"

Wittour Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Aydın da Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yönelik hac ve umre kararını sevinç ve heyecanla karşıladıklarını söyledi.

Kutsal topraklara yönelik yaşadığı özlemi tarif edemediğini dile getiren Aydın, en son iki sene önce mart ayında "Bir hafta sonra döneriz" umuduyla Türkiye'ye geldiğini, bavulunun Medine'de kaldığını ve halen orada olduğunu aktardı.

Aydın, her hac döneminde Arafat Vakfesi için hazırlık yaptıklarını ancak bunu iki yıldır gerçekleştiremediklerini ifade ederek, söz konusu vakfeyi bu yıl yapacakları için duyduğu memnuniyeti anlattı.

Öncelikle hacla ilgili müjdeyi aldıklarını söyleyen Aydın, Suudi Arabistan'ın yurt içinden ve dışından 1 milyon hacıyı kabul edeceğini hatırlattı.

Aydın, Bursa'da bir televizyon kanalında iftar programı yaptığını ifade ederek, "Tam haccın müjdesini aldık yayın bitti, telefonumu açtım baktım ki Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından bize acil ve önemli bir belge ulaşmış. Suudi Arabistan'daki makamlara Hac ve Umre Bakanlığı acil olarak Türkiye'den gelecek umreciler için gerekli hazırlıkların elektronik vize için yapılması diye tamim göndermiş. Yani umrenin kapıları bize açılmış." diye konuştu.

Pazar günü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı programında konuk ettiğini belirten Aydın, "Bir de bunu Diyanet İşleri Başkanımıza sordum. Çünkü ondaki bilgiler daha net ve resmi anlam ifade ederdi. Başkanımızın da yayında açıkladığı üzere, 'Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı bir mesaj gönderdi bana. Artık Türkiye'deki özellikle bu salgın hastalığının iyice düşmesi, rakamların aşağılara inmesi dolayısıyla bir karar almışlar. Türkiye'den umreye de artık umreci kabul edecekler. Bu yol da açıldı.' dedi." ifadelerini kullandı.

Aydın, bu yıl hem hac hem de umre yapılacağına dikkati çekerek, "Arzumuz, Kadir Gecesi'nde Mekke'de Kabe'de olmak isteyenler için ortamı hazır hale getirmek." dedi.

Kadir Gecesi için az sayıda da olsa organizasyon yapacaklarını vurgulayan Aydın, "Ama bayramdan sonra hac süreci başlamadan 'şevval umresi' diye nitelendirdiğimiz umre için uçak kaldırmak istiyoruz. Suudi Arabistan'ın hem hac hem de umre kararını kelimelere dökmem mümkün değil. Buna dair hangi kelimeyi kurarsak hissettiğimiz duyguları tarif etmekte yetersiz kalır." değerlendirmesinde bulundu.

"Müjdeli haberlerin gelmesi bizi çok sevindirdi"

Sıla Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, TÜRSAB Hac ve Umre İhtisas Başkanı Harun Yurdakul ise Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yönelik hac ve umre kısıtlamasını kaldırmasını coşku ve sevinçle karşıladıklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın hac için yurt içi ve dışından 1 milyon kişinin geleceğini duyurmasının ardından Türkiye'den de Suudi Arabistan'a hac için Müslümanların gideceğini belirten Yurdakul, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz gün saydık. 27 Şubat 2020'den bu yana Suudi Arabistan'a gidemeyen insanlarımız var. Ömrünün yarısını Suudi Arabistan'da geçiren birisi olarak söylüyorum, bir tarafımız eksik, Allah'ın beytine gidememişiz, umremizi yapamamışız, Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye gidememişiz, oraları koklayamamışız. Bunlar bizim için çok üzücü şeyler. Hamdolsun müjdeli haberlerin gelmesi bizi çok sevindirdi."

Yurdakul, bazı vatandaşların kendilerini aradığını ve birçoğunun ağlayarak "Oğlum, umre açıldı mı?" diye sorduğunu, kendilerine açıldığını söylediklerinde, "Bizi hemen götür, bizi ilk sıraya yaz." dediklerini aktardı.

Yurdakul, umreyle ilgili çalışmaların şevval ayına yetişmesi için de çaba göstereceklerini bildirdi.

"Çok sevinçli ve mutluyuz"

Vizyon Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci, sevindirici haberi uzun zamandır beklediklerini söyledi.

Ramazan ayı dolayısıyla otellerin çok yoğun olduğunu duyduğunu dile getiren Çizmeci, "Biz de orada olmak isterdik, bekliyorduk. Dolayısıyla bu kararı çok olumlu karşılıyoruz. İnşallah şevval ayında biz de orada olmak istiyoruz." dedi.

Çizmeci, söz konusu gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Bizim için çok sevindirici, sektör için güzel bir haber. İnşallah, en kısa zamanda özlediğimiz kutsal topraklara kavuşuruz. Çok sevinçli ve mutluyuz." diye konuştu.