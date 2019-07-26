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26 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Hac yolculuğunu iyi değerlendirmeliyiz

26 Temmuz 2019, Cuma
Almanya’dan bu yıl kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarının kafile başkanları ve grup görevlilerini bilgilendirmek amacıyla Köln şehrinde bilgilendirme semineri düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği (DİTİB) Genel Merkezi’nde gerçekleşen seminer, Kur’ân-ı Kerîm okunmasıyla başladı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, seminerde yaptığı konuşmada, hac ibadetinin sabır ve fedakarlık istediğini belirterek, “Hac yolculuğunun her saniyesini değerlendirmeliyiz. Kutsal beldelerde olduğumuz süre içerisinde hacılarımıza hizmet ederek, duâ almaya vesile olacak işler yapmalıyız. Hac organizasyonunda görev alacak kafile başkanlarımıza ve grup görevlilerimize kolaylıklar ve başarılı bir hac dönemi diliyorum. Rabbim haccınızı mebrur, duâlarınızı kabul eylesin” dedi. 2019 Hac Organizasyonu hakkında bilgi veren Hac Koordinatörü Fuat Gökçebay ve DİTİB Hac ve Umre Hizmetleri Müdürü Ali Özdemir, bu yıl 8 kafile ile kutsal topraklara intikal edeceklerini, ilk uçuşların bu hafta sonu başlayacağını, dönüşlerin ise 24 Ağustos’ta sona ereceğini aktardı. Sinevizyon eşliğinde vize, uçuş, havalimanı intikalleri ve kargo hizmetleri hakkında bilgi veren Özdemir, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mekke ve Medine’de irtibat bürolarının oluşturulacağını belirtti.

 

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