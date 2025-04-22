Hacı adaylarına verilen kurslar sürüyor

Mersin’in Anamur ilçesinde Kutsal Topraklara gidecek Hacı adaylarına “Hac Hazırlık Kursu” verildi.

İlk Hacı kafilesi 29 Nisan’da yola çıkacak

Mekke'ye sadece ''Hac vizesi'' olanlar alınacak Mus’ab Bin Umeyr Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen kursta görevliler, hacı adaylarına uygulamalı bilgiler verdi. Hac süresince yapılacak ibadetlerin anlatıldığı kursta, Kabe maketi etrafında tavaf ibadetinin nasıl yapılacağı anlatıldı. Seminer sonunda hacı adaylarına çeşitli hediyeler verildi. Haber Merkezi

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