Hacizli çiftçiler Meclis’e yaklaştırılmadı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne borcu olan çiftçilerin mallarına haciz konulmuştu.

Çiftçiler bugün sorunlarını anlatmak için TBMM önünde basın açıklaması yapmak istedi, fakat Meclis’in önünde bekleyen polis onlara izin vermedi. Çiftçiler ile polis arasında TBMM etrafında kovalamaca yaşandı. Basının TBMM kampüsü dışında dahi çiftçilerden görüş almasına engel olundu. Ankara dışından gelen çiftçiler ise şehre alınmadı. Çiftçiler polis araçları eşliğinde araçlarıyla geldikleri illere geri gönderildi. Ankara - Anka

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