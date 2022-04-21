HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cezaevlerinde işkence yapıldığını reddetmesine tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde ölüm ve işkene iddalarınına yönelik yaptığı açıklamada, “Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur” dedi. Bozdağ’ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan HDP’li Gergerlioğlu da Bozdağ’a tepki göstererek “El insaf! Silivri 5’de ölen Ferhan Yılmaz için doğru konuş önce!” diye yazdı. Gergerlioğlu’nun paylaşımı şöyle: “Hadi ordan! Soru önergelerimize cevap ver(e)meyen, ha bire yalan açıklamalar yapan, CPT raporlarını engellemeye çalışan, cezaevlerinde son 4 aydır 24 kişinin ihlaller sonucu öldüğü Bakan mı bunu söylüyor? El insaf! Silivri 5’de ölen Ferhan Yılmaz için doğru konuş önce!”

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