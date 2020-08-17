Hafta boyunca Kudüs konuşulacak

Uluslararası Minberi Aksâ Derneği 25 ülkeden 91 katılımcı kuruluş ile bütün dünyada bir hafta boyunca Kudüs’ü konuşacak.

17 Ağustos saat 11:00’da farklı ülkelerin diyanet işleri başkanları ve Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri’nin katılımı ile açılış programı gerçekleştirilecek. İnternet üzerinde Arapça olarak gerçekleştirilecek programa ulusal ve uluslar arası basın da katılacak. Aynı zamanda Türkçe, Arnavutça, Boşnakça, Endonezyaca, Malezyaca ve İngilizceye simultane olarak tercüme edilecek ve sosyal medya üzerinden de takip edilebilinecek. Bütün hafta boyunca çeşitli ülkelerde yerel konferanslar ve anma etkinlikleri yapılacak. Türkiye‘de de 40’ın üzerinde sivil toplum kuruluşunun katılımı ile bir basın açıklaması ve sosyal medya çalışması yapılacak. Konu hakkında tüm Müslümanlara çağrıda bulunan Uluslararası Minber-i Aksâ Derneği başkanı Abdullah Cahit Dinç “17-22 Ağustos tarihleri arasında bütün Müslümanları #MinberinSahipleri kampanyasına destek vererek minberlerine sahip çıkmaya dâvet ediyo- rum. Herkes evinde iş yerinde derneğinde camisinde sosyal medyasında kısaca sesini duyu- rabildiği her alanda Kudüs’ü konuşsun. Bu hafta Kudüsle yatıp Kudüsle kalkalım. Mescid-i Aksâ’nın ve Kudüs halkının yanında durarak işgalcilere korku mazlumlara da ümit olalım” şeklinde konuştu.