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22 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Haftada 4 gün çalışma sağlığı iyileştirip performansı arttırıyor

22 Temmuz 2025, Salı 15:35
ABD ve İngiltere dahil 6 ülkede yapılan araştırma, maaş kaybı olmadan haftada 4 gün çalışma sistemine geçen çalışanların, zihinsel ve fiziksel sağlıklarının iyileştiğini ve performanslarının arttığını ortaya koydu.

Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, İrlanda ve İngiltere'deki 141 şirkette, toplam 2 bin 896 çalışanın katılımıyla 4 günlük çalışma modeline ilişkin araştırma yapıldı.

Araştırma öncesinde her şirket, üretkenliği koruyacak şekilde iş akışlarını yeniden düzenlemek üzere yaklaşık 8 hafta süreyle hazırlık yaptı.

Bu süreçte verimsiz toplantılar gibi zaman kaybına neden olan uygulamalar azaltıldı. Deneme başlamadan 2 hafta önce ve 6 ay sonra çalışanlara zihinsel sağlık ve iş tatminine yönelik aynı anketler uygulandı.

Araştırma sonunda, bu modelle çalışanların büyük kısmı iş performansının arttığını, stres ve tükenmişlik seviyelerinin azaldığını ve genel olarak kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtti.

Araştırmacılar, 4 günlük çalışma sisteminin ilk baştaki etkisinin zamanla azalabileceğini düşünerek denemenin başlangıcından 12 ay sonra da veri topladı. Sonuçlar, çalışanların memnuniyet seviyesinin yüksek düzeyde kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Araştırmacılardan Wen Fan, yaptığı açıklamada, "Çalışanlar aynı verimliliği sağlamak için daha hızlı çalıştığında iyi olma halleri kötüleşebilir diye düşündük. Ancak bulduğumuz şey, stres seviyelerinin düştüğü yönünde oldu." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın sonuçları "Nature Human Behaviour" dergisinde yayımlandı.

AA

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