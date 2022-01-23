Hak arama özgürlüğüne 1 yıl daha engel olacak

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, görev süresi uzatılan OHAL Komisyonu’nun hak arama özgürlüğü önünde bir yıl daha engel olmaya devam edeceğini savundu.

Yeneroğlu, “OHAL Komisyonu’nun görev süresinin Cumhurbaşkanı kararı ile 23 Ocak 2023’e kadar uzatılması, dosyası halen komisyonda olan vatandaşlarımızın bir yıl daha hak arama özgürlüklerini kullanamaması anlamına gelmektedir. 18 Temmuz 2018’de sona eren olağanüstü halin bazı etkilerini OHAL Komisyonu’nun görev süresinin uzatılmasıyla halen devam ettirmesi, hükümetin ülkeyi sürekli olağanüstü hal ortamı ve hissiyatı içerisinde tutma stratejisiyle de uyuşmaktadır” dedi. Ankara - Anka

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