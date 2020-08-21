AİLELERİNİ ARAMAK İÇİN TİŞÖRT GİYİP TAKSİM'DE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYEN UYGURLARIN POLİSLER TARAFINDAN ENGELLENMESİ TEPKİ ÇEKTİ.

OLAYI VİDEO İLE ANLATTILAR

8 Uygur hak arayıcısı, olayı bir video ile anlattı: “Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında tutuklu olan kardeşlerimize hatıra fotoğraf çekmek için Taksim Meydanına geldik. Ama polis engel oldu.”

AİLEMİZİ ARAMAK SUÇ MU?

“Bizi oradan ayırmak için tişörtümüzü ters giydirdiler. Bu bizi aşağılamaktır. Suçlu muyuz biz? Annemizi, babamızı, kardeşimizi aramak suç mu? Türk toprağında Çinliye sesimizi çıkartamıyoruz.”

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Hak arayan Uygurlara polis engeli

Ailelerini aramak için tişört giyip Taksim’de fotoğraf çektirmek isteyen Uygurlar polisler tarafından tutularak, tişörtleri ters giydirilip gönderildi.

Doğu Türkistan’daki Çin zulmüne tepkiler sürerken, 8 Uygur hak arayıcısının polisler tarafından engellenmesi tepki çekti.

Uygur hak arayıcıları karşılaştıkları kötü muameleyi çektikleri bir video ile anlattı. Ailelerini aramak için tişört giyip Taksim’de fotoğraf çektirmek isteyen Uygurlar polisler tarafından tutularak, tişörtleri ters giydirilip gönderiliyor. Prof. Dr. İlyas Doğan’ın twitter hesabından paylaştığı videoda, Uygurluların ifadeleri şöyle: “Gördüğünüz gibi sadece sekiz arkadaş Çin’in Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında tutuklu olan kardeşlerimize hatıra fotoğraf çekmek için İstanbul’da Taksim Meydanı’na geldik. Sadece hatıra fotoğrafı için. Ne ses çıkardık ne de taşkınlık yaptık. Fakat polisler engel oldu, saygı duyduk. En son bizi oradan ayırmak için tişörtümüzü ters giydirdiler. Bu bizi aşağılamaktır. Sokağın ortasında bize tişörtü ters giydirdiler. Suçlu muyuz biz? Annemizi, babamızı, kardeşimizi aramak suç mu? Türk toprağında Çin’liye sesimizi çıkartamıyoruz.”

İfade hürriyetini ihlâl

Prof. Dr. Doğan, konuyla ilgili, “Tişörtlerin ters giydirilmesi aşağılayıcı muameledir. İfade özgürlüğünü ihlâldir. Gereken yasal yollara derhal başvurulacaktır. İnsanlar ahlâka aykırı olmamak koşulu ile ne giyeceklerine ve nasıl giyineceklerine kendileri karar verir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.10” dedi. Twitter’da yayılan video çok sayıda tepki çekti. Videoyu alıntılayan hesaplar, “Polise yakışmayan bu tutumun hesabını sormanızı talep ediyoruz” şeklinde yorumlarda bulundular.

İstanbul – Yeni Asya