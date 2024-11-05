Hak ihlâli kararlarında endişelendiren artış

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 23 Eylül 2012 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki bireysel başvuru istatistikleri kamuoyuyla paylaşıldı.

AYM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşım, ülkede yargı sistemine olan güven ve adalet arayışı konusunda çarpıcı veriler sunuyor. Bu dönemde toplam yapılan bireysel başvuru sayısı 633.488 olarak kaydedildi. AYM, bu başvuruların 527.803ünü sonuçlandırdı ve bu da %83,3’lük bir karşılama oranına işaret etti. Karar’ın haberine göre OHAL Komisyonu’nun 2017’de kuruluşuyla birlikte başvuru yollarının tüketilmiş kabul edildiği ve kabul edilemezlik kararı ile sonuçlandırılan 72.134 dosya dışında, özellikle OHAL kapsamında yapılan başvuruların 2016’da %85 oranında karşılandığı görüldü. Verilere göre, AYM’nin en az bir hakkın ihlal edildiğine karar verdiği toplam başvuru sayısı 75.089 olarak kayıtlara geçti. Bu kapsamda en dikkat çekici yıl, 2021 yılı oldu. AYM, bu yılda 35.407 başvuruda hak ihlali kararı verdi ve toplam hak ihlali kararlarının %47,2’sini oluşturdu.

Haber Merkezi