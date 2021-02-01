Hak-İş’ten KHK isyanı

Hak-İş, Resmî Gazete’de yayımlanan Ocak 2021 dönemi işçi sendikalarının üye istatistiklerine dair açıklamalarda bulundu.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, “İki yılı aşkın süredir her platformda dile getirdiğimiz 696 sayılı KHK sebebiyle gerçekleşen iş kolları değişikliğine ilişkin sorunlarımız çözülmemiştir. Bu değişiklik sebebiyle bir kısım sendikalarımız üyelerinin önemli bir kısmını kaybetmiş, bir kısım sendikalarımız ise üyelerini kaybederek baraj altında kalmış ve baraj altında kalan sendikalarımızın sayısı artmıştır. Gelinen bu noktada Bakanlık tarafından Konfederasyonumuza karşı bir tavır olduğu açıktır. Bakanlık, Konfederasyonlar arası geçişler konusunda başından beri bilinen bu süreci ve sonucu Rus ruleti yöntemiyle yönetmiştir. Bütün engellemelere rağmen Hak-İş büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam edecektir” denildi.