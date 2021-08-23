Hak ve hürriyetler genelgeyle kısıtlanamaz

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Vatandaşların hak ve hürriyetlerini ilgilendiren konularda genelge çıkarılamaz” dedi.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yöntemine tepki gösterdi. Tedbirlerin cumhurbaşkanı kararıyla alınmasının şekli açıdan hukuka aykırı olduğunu belirten Yeneroğlu, “Yeni hükûmet sisteminde, yürütme organı tek kişiliktir ve karar almaya yetkili bir bakanlar kurulu yoktur. Buna rağmen, kamuoyunda, kararların bakanlar kurulu ya da kabine tarafından alındığı gibi bir algı oluşturularak sorumluluk dağıtılmaya çalışılmaktadır. Kararlar bir heyet tarafından değil Cumhurbaşkanı tarafından alınmaktadır” dedi.

HukukÎ belirlilik tesis edilmeli

“Maske takma zorunluluğu, sokağa çıkma yasağı gibi bu süreçte getirilen yasakların büyük bir kısmı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu’nda öngörülmemiş olmasına rağmen hukuka aykırı bir şekilde para cezaları uygulanıyor” diyen Yeneroğlu, şu şekilde devam etti: “6 Eylül’den itibaren vatandaşların konser, sinema, tiyatro gibi toplu etkinliklere katılımından önce uygulanması planlanan PCR testi, aşı kartı, HES kodu gibi önlemlerin de kanuni dayanağı bulunmuyor. Çünkü aşı ve PCR testi vücut bütünlüğüyle, HES uygulaması da kişisel verilerin korunması kanunuyla yakından ilişkili. Temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran kararlar kanuna dayanmalıdır. Dolayısıyla, ısrarla geciktirilen kanunî düzenleme TBMM tarafından âcilen yapılmalı, hukukî belirlilik tesis edilmelidir.”

Yetkiye sahip değil

Kanunların, bilimsel bulgular ışığında çıkartılması ve yetki şemalarının belirlenmesi gerektiğini belirten Yeneroğlu, “İktidara tüm önlemlerin anayasal temel hak ve özgürlüklere en az müdahale edecek şekilde alınması ve ölçülülük ilkesine uyulması gerektiğini hatırlatıyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi önlemleri genelge olarak karara bağlanıyor ve valiler aracılığıyla il umumi hıfzıssıhha kurullarına dayatılıyor. İçişleri Bakanlığı hukuken sahip olmadığı bir yetkiyle kurulların karar yetkisini ellerinden alıyor. Vatandaşların hak ve hürriyetlerini ilgilendiren konularda genelge çıkarılamaz. Temel hak ve hürriyetler üzerinde ciddî sınırlamalar getiren kararların ısrarla genelgelerle alınması usulünü hukuken ve mantıken açıklamak mümkün değil. Bu durum keyfiliğin sıradanlaştığını gösteriyor” dedi.