Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan DP Genel Başkanı Uysal, “25 yıllık bir iktidarın arkasından bir değişim oldu. Sayın Başkanın tabiriyle hak yerini buldu” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a “hayırlı olsun “ziyaretinde bulundu. Uysal, beraberinde yer alan Başkanlık Divanı ve GİK üyelerinden oluşan heyetle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada “25 yıllık bir iktidarın arkasından bir değişim oldu. Deyim yerindeyse Sayın Başkanın tabiriyle hak yerini buldu. Sayın Başkan burada çok kısa zaman içerisinde çok küçük fakat manası büyük dokunuşlarda bulundu. Kamu kaynaklarının şeffaf bir şekilde yeniden milletimize döndürülmesi çabaları var. Sadece oyunu aldığı kitlelerin değil, alamadığı kitlelerin de rızasını gözetecek bir üslupla başkentimizin yönetilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sayın Başkanın verdiği vaatlerin kısa sürede kendisinin dışındaki siyasi partiler tarafından teklif edilir hale geliyor olması da buradaki güzel üslubun bir göstergesi. Biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Liyakati merkeze alan bir anlayış olmalı

“Bu zamana kadar maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllar görev yapmış olmanın verdiği mülkiyet hissiyle beraber birtakım hukuk dışı uygulamalara da şahit olmuştuk” diyen Gültekin Uysal, “Zaman zaman Demokrat Parti olarak bizler de bunlara muhatap olduk, bu acıları yaşadık. Mansur Yavaş’a aday olduğu siyasi parti dışında da siyasal aidiyeti aşan şekilde Ankara’nın farklı siyasî kimliklerinin de kendisine karşı bir güveni ve büyük bir beklentisi olduğunu gördük” diye konuştu. Uysal, “Burada elbette bu beklentiyi karşılayabilmek adına da insan kaynağı noktasında sadakatten daha ziyade liyakati merkeze alan bir anlayışla önümüzdeki süreçte hizmet vereceklerini ümit ediyorum. Başşehrimiz Ankara’nın tarihi kimliği ve başkent hüviyetiyle beraber, taşrasıyla merkeziyle değişen kapsam dahilinde köyüne kasabasına kadar her noktasına hizmet bekleniyor” şeklinde konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “Sayın Genel Başkanın hakkımızdaki güvenine ve Ankaralıların güvenine layık olmaya çalışacağım. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

DP seçime katılmıyor

Öte yandan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerine katılmayacaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamada bulunan Genel Başkan Uysal, “Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan adeta ‘2. Tur’ hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilâtımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA