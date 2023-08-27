"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Hakem Kurulu: Hükümet ne derse o

27 Ağustos 2023, Pazar 13:33
Kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ve sendikalar zam oranında uzlaşamadı.

Kamu-Sen masadan çekildi
Memur: Hakkımızı istiyoruz

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ve sendikalar zam oranında uzlaşamadı. 2024 ve 2025 yıllarında ne kadar zam yapılacağına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu karar verecek. Kurulun kararı kesin ve herhangi bir itiraz yolu bulunmuyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 17 Ağustos’taki son görüşmede kamu işvereni 2024 için yüzde 15+10, 2025 için ise yüzde 6+5 zam teklif etti. Memur-Sen ise 2024 için her bir çeyrekte sırasıyla yüzde 35+10+15+10 zam yapılmasını talep etti. 2025 talebi ise yüzde 25+15 oldu. Her iki yıl için de sendikanın talebi, hükümetin teklifinin yaklaşık üç katına denk.

Daha önceki kararları

2012’den bu yana sendikalarla hükümet arasındaki görüşmelerden ikisi Hakem Kurulu’nda sonuçlandı. Kurul iki seferde de hükümetin zam teklifini neredeyse hiçbir değişiklik yapmadan kabul etti. 2012 yılında hükümetin yüzde 3.5+4’lük teklifinin kabul edilmemesi üzerine gidilen kurul, yüzde 4+4 zamma karar verdi. 2013 için ise hükümetin yüzde 3+3 teklifi kurulda kabul gördü. Hakem Kurulu’na gidilen ikinci dönem olan 2020-21’de de hükümetin yüzde 4+4 ve 3+3 teklifleri aynen kabul edildi. Geçmiş yıllarda Hakem Kurulu’nun verdiği kararlar hükümetin teklifiyle genellikle örtüşse de bunların örtüştüğü bir diğer şey de Merkez Bankası’nın enflasyon tahminiydi. Bu arada, Kocaeli Üniversitesi’nde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri üzerine çalışan Prof. Dr. Aziz Çelik de kurulun Merkez Bankası tahminine yaklaşmasını beklediğini söylerken, gelişmiş ülkelerde yalnızca üst düzey kamu görevlileri ve asker-hakim gibi belli meslek gruplarının grev yapmasının yasak olduğunu ve bu tür kurulların yalnızca bu meslek gruplarının maaş zamlarıyla ilgilendiğini hatırlatırken, Türkiye’de tüm memurlara grev yasağı olması nedeniyle bu kurulun hepsini etkilediğini, olması gerekenin grev yasağının kaldırılması olduğunu vurguluyor. Kurulun yedisinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının, bazılarının bir gecede görevden alınabilecek bakan yardımcısı gibi kişiler olmasının bağımsızlığı azalttığını belirten Çelik, bu tür kurullarda işveren ve sendika tarafından uzlaşılan uzmanların olması gerektiğinin altını çiziyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kur'an-ı Kerim'e insanlık dışı saldırıya İsveçli Tovivanen'den de tepki: Burada çirkin bir şey yapılıyor

    Danimarka’da Kur’an yakmak yasaklanacak - İsveç’ten de destek geldi

    Anaokulu ve bakıcı fiyatları da cep yakıyor

    'Yerel seçimden sonra ekonomi daha da kötüleşir'

    Prigojin muamması

    Hakem Kurulu: Hükümet ne derse o

    Pençe-Kilit’te kaçıncı şehit?

    Pakistan'ın kuzeyinde sel alarmı - 100 bin kişi tahliye edildi

    Eğitim S.O.S. veriyor

    Bükreş'te ruhsatsız LPG istasyonunda peş peşe patlama: 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

    Bu fotoğrafın ardından 7,1 milyon dolar bağış topladı

    Üniversiteliler: Çalışmak zorundayız

    Sağlığı tehdit eden kırtasiye ürünlerine dikkat

    Gaziantep’te 10 yılda 427 işçi öldü

    Okullarda “beyaz önlük” dönemi

    Esnaf hiç bu kadar perişan olmamıştı

    Demokrasi olmadan ekonomi düzelir mi?

    10 kiracıdan 9’u taşınmak zorunda

    Yurt genelinde 3 günlük serinlik hissedilecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceylan Çalışkan’ın gizlediği vesika
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    “Siz Tanrı’yı bu kadar kızdıracak ne yaptınız?”
    Rifat OKYAY

    Bursa’da hastanelere işiniz düşmesin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Beni asmayın da …
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’dan Ceylan Çalışkan’a tavsiyeler
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i hak neden ihtilâf ediyor?
    Faruk ÇAKIR

    Bilmediğine düşman olanlara çağrı
    Adnan NACİR

    KKM, faiz ve ekonomi
    Halil ELİTOK

    İmanı tazelemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.