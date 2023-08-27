Hakem Kurulu: Hükümet ne derse o

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ve sendikalar zam oranında uzlaşamadı.

Kamu-Sen masadan çekildi

Memur: Hakkımızı istiyoruz

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ve sendikalar zam oranında uzlaşamadı. 2024 ve 2025 yıllarında ne kadar zam yapılacağına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu karar verecek. Kurulun kararı kesin ve herhangi bir itiraz yolu bulunmuyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 17 Ağustos’taki son görüşmede kamu işvereni 2024 için yüzde 15+10, 2025 için ise yüzde 6+5 zam teklif etti. Memur-Sen ise 2024 için her bir çeyrekte sırasıyla yüzde 35+10+15+10 zam yapılmasını talep etti. 2025 talebi ise yüzde 25+15 oldu. Her iki yıl için de sendikanın talebi, hükümetin teklifinin yaklaşık üç katına denk.

Daha önceki kararları

2012’den bu yana sendikalarla hükümet arasındaki görüşmelerden ikisi Hakem Kurulu’nda sonuçlandı. Kurul iki seferde de hükümetin zam teklifini neredeyse hiçbir değişiklik yapmadan kabul etti. 2012 yılında hükümetin yüzde 3.5+4’lük teklifinin kabul edilmemesi üzerine gidilen kurul, yüzde 4+4 zamma karar verdi. 2013 için ise hükümetin yüzde 3+3 teklifi kurulda kabul gördü. Hakem Kurulu’na gidilen ikinci dönem olan 2020-21’de de hükümetin yüzde 4+4 ve 3+3 teklifleri aynen kabul edildi. Geçmiş yıllarda Hakem Kurulu’nun verdiği kararlar hükümetin teklifiyle genellikle örtüşse de bunların örtüştüğü bir diğer şey de Merkez Bankası’nın enflasyon tahminiydi. Bu arada, Kocaeli Üniversitesi’nde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri üzerine çalışan Prof. Dr. Aziz Çelik de kurulun Merkez Bankası tahminine yaklaşmasını beklediğini söylerken, gelişmiş ülkelerde yalnızca üst düzey kamu görevlileri ve asker-hakim gibi belli meslek gruplarının grev yapmasının yasak olduğunu ve bu tür kurulların yalnızca bu meslek gruplarının maaş zamlarıyla ilgilendiğini hatırlatırken, Türkiye’de tüm memurlara grev yasağı olması nedeniyle bu kurulun hepsini etkilediğini, olması gerekenin grev yasağının kaldırılması olduğunu vurguluyor. Kurulun yedisinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının, bazılarının bir gecede görevden alınabilecek bakan yardımcısı gibi kişiler olmasının bağımsızlığı azalttığını belirten Çelik, bu tür kurullarda işveren ve sendika tarafından uzlaşılan uzmanların olması gerektiğinin altını çiziyor.

Haber Merkezi