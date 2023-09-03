Hakem Kurulu şaşırtmadı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun, hükümetin zam teklifini aynen kabul ettiği memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılı zam oranları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Memura çifte darbe

Golü hep memur, işçi, emekli yiyor 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti’nin yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Kurul, beşinci toplantısında, hükümetin teklifini aynen kabul etmişti. Resmi Gazete’de de yayımlanan karar göre, memur ve memur emeklilerine 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 197

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.