Hakim düşüncesini önceden açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, 14 Aralık’a ertelendi.

Bu arada mahkeme sırasında ilginç gelişmeler yaşandı. Hakim duruşmada avukatlara sorulmadan savcıdan esas hakkında mütalaa istenince, İmamoğlu avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Hakim bu talebi, davayı uzatmaya yönelik olduğuna hükmederek reddettti.

Hakimin, İmamoğlu’nun dava konusu olan “Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye” sözlerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya söylendiğinin “açık” olduğunu söylemesinin ardından, İmamoğlu’nun avukatları bu ifadenin kayıtlara geçirilmesini istedi. İmamoğlu’nun avukatlarından Gökhan Günaydın yaptığı açıklamada, “Hakimin normalde görüş açıklamaması lazım. Ancak görüşünü açıklayarak, bu sözlerin Süleyman Soylu’ya yönelik olduğunu düşündüğünü söyledi. Hakim bu davanın İmamoğlu ile Soylu arasında bir hakaret davası olabileceği konusundaki kanaatini açıklamıştır” diye konuştu. Günaydın, “bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş bir hakim üzerinden bu davanın yürütülmesinin mümkün olmadığını” belirterek, “Savcı, üst sınırı 4 yıl 1 ay olan hapis cezası talep etmektedir, bununla birlikte siyasi yasak da talep edilmektedir” dedi.

Haber Merkezi