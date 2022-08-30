"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hâkim ve savcılar AKP’den adaylık peşinde

30 Ağustos 2022, Salı 22:42
Türkiye’de yargının siyasallaştığı tartışılırken yargı kulislerinde AKP’den vekil olmak isteyen bazı savcı ve hakimlerin partide tanıdıkları yöneticilere haber yolladığı konuşuluyor.

Diken’e bilgi veren iki Yargıtay üyesi iddiaları dile getirirken, ulaştığımız AKP’li yöneticiler bunu ‘normal’ olarak nitelendiriyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ve pop şarkıcısı Gülşen’in tutuklanıp tahliye edilmesi yargıdaki durumu yeniden Türkiye’nin gündemine taşıdı. Muhalefet kanadı yargının iktidardan talimat aldığını söylerken, AKP ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bu sözleri kesin bir dille reddediyor. Tüm bunlar olurken yargı kulislerinde çarpıcı bir iddia konuşuluyor. Diken’in haberine göre, iki kıdemli Yargıtay üyesine göre hem Yargıtay’daki hem de birinci derece mahkemelerdeki hakimler ve bazı savcılar AKP’den milletvekili adayı olmaya hazırlanıyor. Buna göre, milletvekili aday adayı hâkim ve savcıların göreve dönüşlerinin mümkün olmaması nedeniyle vekillik isteyen kimi hâkim ve savcılar AKP’li yöneticilerin ‘kapılarını şimdiden aşındırmaya’ başladı. AKP’lilerle görüşen ve bunu çevrelerinde de dile getiren yargı üyeleri görevden istifa etmeden önce AKP’lilerden ‘seçilecek yerden adaylık garantisi’ istiyor. Yargıtay üyeleri kendi çevrelerinde bu konuda ‘garanti’ verilmiş kimsenin olmadığını ve bunun da ‘huzursuzluk’ meydana getirdiğini belirtiyor.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 408
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Azerbaycan-Ermenistan sınırı belirleniyor

    ABD Deniz Kuvvetleri: İran'ın insansız bir gemiyi ele geçirme girişimini engelledik

    Pakistan'da ölü sayısı 1162’ye yükseldi

    Antalya - Gazipaşa açıklarında deprem

    Pakistan için dua ve yardım zamanı

    İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

    EYT’liler haklarının iadesini istiyor

    Hâkim ve savcılar AKP’den adaylık peşinde

    Getirsinler, birlikte çalışalım

    Bağdat'ta neler oluyor?

    Talebimiz iyileştirme değil, kadro

    Erdoğan: Ne işsizliği ya?

    Açlık sınırı asgari ücreti yine geçti

    Denizlerde av sezonu

    386 düzensiz göçmen kurtarıldı

    2021 yılında 100 milyon insan sel, fırtına ve kuraklıktan etkilendi

    Arnavutluk'tan Thodex'in kurucusu firari Fatih Özer'e ilişkin açıklama

    TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun'da başladı

    İran: Bağdat'a uçuşlar durduruldu

    AB yeniden Ukrayna gündemiyle toplanıyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Yolsuzluk ve rüşvet ağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden 100 yıl sonra
    Mehmet KOVANCI

    Oku düşün ve anla
    Genel

    Pakistan için dua ve yardım zamanı
    Ahmet BATTAL

    Şimdiki küçüklük ve DP
    Osman ZENGİN

    Niye dua edilsin; bunları söylediği için mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    ''Ateist de ahireti inkâr edemez''
    Risale-i Nur'dan

    İhtiyarımız olmadan istihdam ediliyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Cennete hazır mısınız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.