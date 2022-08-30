Hâkim ve savcılar AKP’den adaylık peşinde

Türkiye’de yargının siyasallaştığı tartışılırken yargı kulislerinde AKP’den vekil olmak isteyen bazı savcı ve hakimlerin partide tanıdıkları yöneticilere haber yolladığı konuşuluyor.

Diken’e bilgi veren iki Yargıtay üyesi iddiaları dile getirirken, ulaştığımız AKP’li yöneticiler bunu ‘normal’ olarak nitelendiriyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ve pop şarkıcısı Gülşen’in tutuklanıp tahliye edilmesi yargıdaki durumu yeniden Türkiye’nin gündemine taşıdı. Muhalefet kanadı yargının iktidardan talimat aldığını söylerken, AKP ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bu sözleri kesin bir dille reddediyor. Tüm bunlar olurken yargı kulislerinde çarpıcı bir iddia konuşuluyor. Diken’in haberine göre, iki kıdemli Yargıtay üyesine göre hem Yargıtay’daki hem de birinci derece mahkemelerdeki hakimler ve bazı savcılar AKP’den milletvekili adayı olmaya hazırlanıyor. Buna göre, milletvekili aday adayı hâkim ve savcıların göreve dönüşlerinin mümkün olmaması nedeniyle vekillik isteyen kimi hâkim ve savcılar AKP’li yöneticilerin ‘kapılarını şimdiden aşındırmaya’ başladı. AKP’lilerle görüşen ve bunu çevrelerinde de dile getiren yargı üyeleri görevden istifa etmeden önce AKP’lilerden ‘seçilecek yerden adaylık garantisi’ istiyor. Yargıtay üyeleri kendi çevrelerinde bu konuda ‘garanti’ verilmiş kimsenin olmadığını ve bunun da ‘huzursuzluk’ meydana getirdiğini belirtiyor.

Haber Merkezi