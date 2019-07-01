Hâkim ve savcılar da güvende hissetmiyor

Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanan ilk paket, 25 Haziran’da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Erdoğan’a sunuldu.

65 maddeden oluştuğu belirtilen bu paketin TBMM tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor. Paketi değerlendiren hukukçular önemli noktalara dikkat çekiyor. Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, Türkiye’de hukuk sisteminin iyileştirilmesi için mutfağın düzeltilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. VOA’ya konuşan Pehlivan, “İnsanlarda ‘ya başıma bir şey gelirse’ duygusu oluştu. Hep o endişe ve korkuyu yaşıyor. O endişe ve korku da vatandaşın canını yakıyor. Mutfağın düzeltilmesi için yargıdaki alımlar çok önemli. Hâkim ve savcı olarak aldığınız kişileri siyaseten belirlemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Kronikleşmiş sorunlar var

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Yargı reformu yapıyoruz dediğinizde gerçekten bir reform yapıyorsanız, yenisine aynı biçimiyle ihtiyaç duymazsınız. Ama Türkiye’de sürekli olarak yargıda reform ihtiyacı dile getiriliyor. Bu bir yandan ülkenin kendi pratiği gereğince ortaya çıkıyor, öbür yandan AB’nin sürekli olarak yargının düzeltilmesine yönelik tavsiyeleri var. Bu nedenle sürekli programlar hazırlanıyor. Ama hiçbiri tam anlamıyla uygulanmadığı için her seferinde yeniden bir yargı reformuna ihtiyaç duyuluyor. 2015’teki yargı reformunda da daha öncekilerde de ifade özgürlüğüne, uzun tutukluk sürelerine ilişkin göndermeler vardı. 2019’a geldik aynı şeyleri konuşuyoruz. Çünkü ortada bir türlü giderilemeyen kronikleşmiş bir sorun var” ifadesini kullandı.