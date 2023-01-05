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5 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle yad ediyoruz

05 Ocak 2023, Perşembe 20:24
Bediüzzaman Hazretleri’nin ömrünün son yedi senesinde Risâle-i Nur’ları tanıyarak ona talebe olma şerefine nâil olan Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle yad ediyoruz.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK
[email protected] 

1934’te Kemalîye’de doğan Hakkı Yavuztürk sağlık memurluğu yaparak memleketin çeşitli yerlerinde hizmet etti. Hakkı Yavuztürk on sekiz yaşında, bir parkta otururken haşirle ilgili kitap okuyan gençleri görüp Risale-i Nurlarla tanıştı. Haşir Risalesi’ni, Küçük Sözler’i, Gençlik Rehberi’ni okuduktan sonra bu kitaplarla daha da yakından meşgul olmak isteyen Yavuztürk, 

1953 yılında, İstanbul’a gelen Said Nursî’yi ziyaret eder. Üstad, Hakkı Ağabey’e;  “Seni talebeliğe kabul ediyorum. Risale-i Nur’ları çok oku!” deyince bu taltif onu daha da şevklendirir. Kur’ân hattı ile bazı Risaleleri yazmaya başlar. Gazetemiz yazarlarından Yasemin Güleçyüz’ün babası ve Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz’ün kayınpederi olan Hakkı Yavuztürk, 5 Ocak 2007’de Hakkın rahmetine kavuşmuş ve Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmişti.

Risale-i Nur materyalist fikirleri paramparça ediyor

Risale-i Nur’un tefekkürle okunması gerektiğini söyleyen Yavuztürk, şu ifaedleri kullanmıştı: “Bunlar bambaşka bir izah şekliydi. Fenlerin, ilim derslerinin kendi hususî dilleriyle Allah’tan bahsetmesi hakikatı, müsbet ilimlerle, imanı birleştiren yeni bir bakış açısı getiriyordu. Hazret-i Üstad, her Risalesinde ayrı ayrı mevzulara temas ederek, bu zamana kadar yazılagelen dinî eserlerden çok farklı izahlar yapıyordu. Bütün bunlar, bizler üzerinde bambaşka manevî bir bomba gibi tesirler yapıyor, mektepte fikrimize yerleştirilmek istenen materyalist fikirleri parça parça ediyordu”

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