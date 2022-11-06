Hemşireler, çalışma koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesi talebi ile Ankara’da eylem yaptı.

Hemşire Yasemin Değirmenci, “Barınamıyoruz, çocuklarımızı düzgün bir şekilde besleyemiyoruz, eğitimlerine destek veremiyoruz. Allahtan ki çocuklarımız geceli gündüzlü, zor şartlarda çalıştığımızı biliyor ki ‘Anne paran yoksa kalsın’ diyor. Mont alacağım çocuğuma, etiketine bakmış, ‘Kızım çok güzel, alalım şunu’ diyorum, ‘Hayır ben istemiyorum, hiç beğenmedim.’ Sonra diyor ki ‘Anne senin maaşın karşılamayabilir. Abimde okulda ya kalsın benim montum’. Bizi bu hale düşüren Sağlık Bakanı’na sesleniyorum; yazıklar olsun, hakkımızı helal etmiyoruz” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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