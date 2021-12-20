Haklarımızı geri verin

Mersin Evim mağdurları platformu, tek bir düzenleme ile bütün alın terine el konulan elli dört bin insanın haklarının bir an önce verilmesi için seslerinin duyulmasını istediler.

HÜSEYİN KÜÇÜKOĞLU - MERSİN

Mersin’de Özgecan Aslan Meydanı’nda geçen Pazar günü toplanan Mersin Evim Mağdurları Platformu bir basın bildirisi ile haklarının bir an önce verilmesini istediler. Yağmur altında yapılan protesto gösterisinde sloganlar atılarak düdük çalındı. Evim Mağdurları Platformu şu açıklamayı yaptı, “Bir memleket düşlüyorduk, üzerinde yaşadığımız bu memleket hayallerimizin elimizden alındığı yer oldu. Bir memleket düşlüyorduk, üzerinde yaşadığımız bu memleket umutlarımızın yok olduğu yer oldu. Bir memleket düşlüyorduk, üzerinde yaşadığımız bu memleket elli dört bin kişiden fazla insanın mağdur edildiği yer oldu. Devleti yöneten kadrolara en gür sedamızla sesleniyoruz, Beyler devlet yönetiyorsunuz devlet, hangi devletin yönetimi kendi masum, gariban halkını mağdur eder. Sonra kenara çekilip seyir eder. 2 Temmuz 2021 günü elli dört bin insanın tek bir düzenleme ile bütün alın terine, helal lokmasına el konulduğu gün olarak tarihimizin sayfalarında yerini aldı.

“Tek bir imza ile binlerce insanın mağduriyetine sebep olan kadrolarınız bu haklı feryadı duymak zorundadır.

Bizleri yok sayamazsınız

“Bu yapılan yanlış düzenlemenin hak gaspına sebep olduğu açıkça ortadayken bu durumu görmezden gelmeniz de bir o kadar manidardır. Çünkü, görev verdiğiniz TMSF kurum milletin hakkını kapalı kasalarına kaldırdı geri iade etmiyor. Elli dört bin insanın alın terini kendi keyfi uygulamaları ile yok ediyor ve vatandaş lehine hiçbir iş yapmıyor. Aylar oldu, TMSF hep bir sorun yumağı olarak karşımızda duruyorken şimdi de bu kurum sorunun devlet yönetimi kaynaklı olduğunu söylemekten çekinmiyor. Bizler kimsenin tek bir kuruşunu istemiyoruz. Kendi alın terimizin, helâl lokmamızın ve bizim olan birikimlerimizin iadesini talep ediyoruz. Mağduriyetimizi çözecek olan devlet yönetimine kendi teşkilât merkezleri önünden ve seksen bir ilimizden tek nefes ile sesleniyoruz. Bizleri duymadık, görmedik ve bilmiyoruz diyerek yok sayamazsınız. Sorun sadece bizim sorunumuz değil. Bu sorun bir memleket meselesi olarak karşınızda duruyor. Artık ne bekleyecek gücümüz ne de tahammül edecek sabrımız kalmadı. Biz biliyoruz devletimiz büyük, devletimiz kudretli ve de hem mağduru korur hem mazlumu kollar. Büyük devlet olmak bunu iktiza ederken bu sorunumuzun âcilen çözülmesini talep ediyoruz.”