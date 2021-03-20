Yargıtay kararının ardından milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun HDP’li vekillerle birlikte Meclis’te tuttuğu “Adalet Nöbeti” sürüyor.

Nöbete dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Gergerlioğlu, “İyi geceler Şevbaş:) 3. gecemiz bitiyor Giderek daha moralliyiz, motiveyiz Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız” dedi. gazeteduvar’ın haberine göre, Meclis’teki HDP Grup salonundaki yer yatağında sabahlayan Gergerlioğlu, açıklamasına esprili bir video da ekledi. Videode elinde konuşma metni tutan ve açıklamasını okumaya hazırlanan Gergerlioğlu bir anda “Şey neydi ya, ‘iyi geceler’ Kürtçe neydi?” diye sorup gülüyor. Ardından da çevresindekilerin “Şevbaş” sözlerini tekrarlayarak açıklamasını okumaya başlıyor.

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