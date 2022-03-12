Haksızlık varsa susmayacağız

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 49 gün tutuklu kaldıktan sonra bugün 2 yıl 4 ay hapis cezası verilerek tahliye edilen gazeteci Sedef Kabaş, cezaevi önünde açıklama yaptı.

Kabaş, “Sadece beni yargılamadılar. Aslında bizim gibi gerçekleri yazan, anlatan, konuşan, yani buna cesaret gösteren böyle gazetecileri hapsederek, üzerlerinde baskı oluşturarak sanmayın ki bizi hapsediyorlar. Diyorlar ki ‘Böyle gazetecileri hapse atarız. Ayağınızı denk alın’ mesajını vererek gözdağı veriyorlar ve bu toplumda kendilerince korku iklimi yaratmaya çalışıyorlar. Soru şu? Korkacak mıyız? Elbette hayır. O yüzden haklıysak korkmayacağız, haksızlık varsa da susmayacağız. Ben gazeteci olarak elimden geldiğince gerçekleri yazmaya devam edeceğim, kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Kabaş, ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Makamıma hakaret edildi, şahsım önemli değil’ açıklamasını yaptı. Ondan sonra da manevi tazminat dâvâsı açtı. 250 bin lira. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bu tür baskı, linç kampanyalarıyla, gözaltına alma, hapsetme siyasetiyle bu iş gitmeyecek. Bu düzen değişecek.” ifadelerini de kullandı.

İstanbul - anka