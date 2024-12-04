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4 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Haksızlıkların son bulmasını diliyoruz

04 Aralık 2024, Çarşamba
İZMİR YENİ ASYA KÜLTÜR MERKEZİNDE BİR SEMİNER VEREN GAZETEMİZ YAZARI CEVHER İLHAN, “ÂLEM-İ İSLÂM’DAKİ ZULÜM, HAKSIZLIK VE BASKILARIN SON BULMASINI DİLİYORUZ” DEDİ.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

İlâhiyatçı yazar Cevher İlhan, Cumartesi günü İzmir Yeni Asya Kültür Merkezinde bir seminer verdi. Risale-i Nur’dan bölümler okuyarak açıklamalar yapan İlhan, “Aydınları-mızın Bediüzzaman’ı tanıyarak eserlerini okumalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu. 

İlhan’ın konuşmasından notlar şöyle: “Peygamberler silsilesi Resulullah Efendimiz (asm) ile birlikte sona erdiğinden dolayı ondan sonra insanlığa hak dini tebliğ edecek olan âlimler gelecektir. Asrımızda da bu görevi yapan eserleri ile, talebeleri ile Bediüzzaman Said Nursî Hazretleridir.”

“Her asrın başında hadisçe geleceği müjdelenen dinin yüksek hadimleri (hizmetkârları), dinin tebliğ işinde kendilerinden bir şey ihdas etmezler, esasat-ı diniyeye ve ahkâm-ı dini ve sünen-i Muhammed’iyeye (asm) harfiyyen ittiba yoluyla dini tahkim ederler ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ile ona karıştırılmak istenen ebatılı (dinde olmayan batıl şeyleri) reddeder, iptal ederler ve dine vaki tecavüzleri imha ederler.

“Ayrıca evamir-i Rabbaniye’nin ikamesine (Cenab-ı Hakk’ın emirlerinin yerleşmesine) ve ahkâm-ı İlahiye’nin şerafet ve ulviyetine, İlâhî hükümlerin yani İslâm’ın, Kur’ân’ın, imanın meselelerinin aklî, mantıkî delillerle zamanın fehmine (anlayışına) ve mertebe-i ilmine göre izahlarını ortaya koyarlar. İşte müceddid budur. 

“Bu görevlerini yaparken de tavr-ı esasiyi bozmadan, ruh-u aslîyi rencide etmeden zamanın gerekleri ile, izahları ile, yani yeni bir şey getirmezler, ama yeni izahlarla onları ortaya koyarlar.”

Her asrın başında gelen müceddidlerin isimlerini sayan İlhan; “Bu mü-ceddidlerin sonuncusu Said Nursi’dir” dedi.

Bediüzzamanın “Ey muhatablarım, ben çok bağırıyorum. Onüçüncü asrın minaresinin başında durmuşum, sureten medenî, dinde lâkayt ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camiye davet ediyorum. 13’ncü hicrî asrın başında Asr-ı Saadet modelini ortaya koyuyorum ve İstikbal diyorum” dediğini söyledi.


Gazetemiz yazarlarından Muhammet Örtlek’de seminere iştirak etti.

Haksızlıkların son bulmasını diliyoruz

Yazar Cevher İlhan, Pınarbaşı’nda katıldığı sohbetlerde insanın Cenab-ı Hakk’a karşı görevlerini yaparken, şuurlu bir Müslüman olarak etrafında olup biten hadiselere karşı da dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Bu hadiselere karşı neme lâzım diyerek kayıtsız kalmaması ve âlem-i İslâm’daki zulüm ve rezaletlere karşı yapılanları kalbinde hissederek, elinden gelen tepkiyi göstermesi gerekir. Aksi halde “Zalimlere en küçük bir meyil göstermeyin, yoksa cehennem ateşi size de dokunur.” (Hud Suresi, 113.) ayetine masadak olur” diye hatırlattı. 

İlhan’ın sohbetine İzmir merkez ve çevre ilçeleri ile Manisa’dan da iştirak oldu. 


Seminer sonrası hatıra fotoğrafları çekildi.

İlhan, Pınarbaşı’ndaki sohbetinde de demokrasi, haklar ve hürriyetlerle ilgili Risale-i Nurlar’dan bölümler okuyarak demokrasinin şeriata uygun olduğunu izah etti.

“Aydınlarımızın muhakkak surette Bediüzzaman’ı tanıyarak eserlerini okumalarını tavsiye ediyoruz, âlem-i İslâm’daki zulüm ve haksızlık ve baskıların da son bulmasını diliyoruz” diyerek sohbetine son verdi.

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