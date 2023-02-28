Hâlâ çadır bekliyorlar

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkımın yaşandığı illerden Hatay’ın Samandağ ilçesinde depremzedelerin çadır sorunu sürüyor.

“Bizi yok sayıyorsunuz, bari sorunları çözün” diyen Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, “Bugüne kadar devletten bana bir tane çadır gelmedi. Şu anda nereden baksan 15 bin tane çadır lazım” dedi. Cumhuriyet’in haberine göre Eryılmaz, “AFAD çadırları istediği şekilde dağıtıyor. Buranın AKP örgütlerine inisiyatif veriliyor onlar istediklerine gönderiyor. Evinin yanında çadırı olan adam 8-9 taneyi yüklemiş arabasına. AKP yerel temsilcilerine inisiyatif veriliyor ve kontenjan veriliyor. Biz ise ne Kızılay ne AFAD tarafından görülebiliyoruz. Muhatap almıyorlar. Beni vatandaşla karşı karşıya getiriyor. Bunu devlet bilinçli yapıyor. Kendini de bu işin içinden sıyırmaya çalışıyor. Siyasi ideolojik bir yaklaşım var ortada” diyerek, sitem etti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 226

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.