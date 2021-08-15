Hala ders almayacak mıyız?

PEŞ PEŞE GELEN AFETLER, İLAHî KANUNLARI HİÇE SAYARAK DÜNYADAKİ DÜZEN VE AHENGİ ALT ÜST EDEN MÜDAHALELERİN ACI NETİCELERİ.

TABİATTAKİ DENGELER BOZULUNCA

Kuraklık, orman yangınları, pandemi, deprem ve seller, dünyanın yaratılış ve tanziminde Allah’ın koyduğu kuralları rant hırsıyla ihlal ederek tabiattaki dengeleri bozan insanoğlunun yol açtığı afetler. Son seller ise, uyarılara rağmen dere yatağına bina yapma ve HES inadının da bir sonucu.

HUKUKSUZLUKLARA DUYARSIZLIK

Hukuksuzluk ve adaletsizlikler zirve yapar ve yol açtıkları mağduriyetler giderek daha da vahim boyutlara ulaşırken, bunlara karşı sergilenen toplumsal duyarsızlık ve daha ötesinde destekleyici-onaylayıcı tavırlar da, felâket ve musibetleri davet eden manevî sebeplerin başında yer alıyor.