Halit Rüzgar ve Ethem Kara dualarla

Gazetemiz Eski Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Ahmet Rüzgar'ın kardeşi 50 yıllık Yeni Asya gönüllüsü Halit Rüzgar ve Can Kardeş dergisi eski çizerlerinden İbrahim Ethem Kara, (İ. Ethem Karaağaçlıoğlu) vefat etti.
Gazetemiz Eski Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Ahmet Rüzgar'ın kardeşi 50 yıllık Yeni Asya gönüllüsü Halit Rüzgar vefat etti. Halit Rüzgar'ın cenazesi dün Şanlıurfa Asri mezarlıkta dualarla toprağa verildi.
Demokrat kişiliği ile tanınan Halit Rüzgar'ın taziyesi Şanlıurfa'daki Bediüzzaman Vakfı, Bediüzzaman Apartmanında olacak.
Ethem Kara bugün defnedilecek
Can Kardeş dergisi eski çizerlerinden İbrahim Ethem Kara, (İ. Ethem Karaağaçlıoğlu) aylardır tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede Rahmet-i Rahman'a kavuştu.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'in danışmanı olan İbrahim Ethem Karaağaçlıoğlu için dün Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüs Camii’nde cenaze namazı kılındı ve cenaze İstanbul'a gönderildi. Kara için bugün öğle vakti Fatih Camii’nde ikinci bir cenaze namazı kılınacak ve Ayazağa Mezarlığı’na duâlarla defnedilecek.
İstanbul/Şanlıurfa - Seyhan Şentürk