Halk Erdoğan’ın tekrar aday olmasını istemiyor

Metropoll Araştırma’nın anketinde katılımcılara, “Erdoğan’ın gelecek seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Anayasa’nın değiştirilmesini ister misiniz?” sorusu soruldu. Halkın yüzde 66,3’ü ‘hayır’ cevabını verdi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın 4. kez Cumhurbaşkanı adayı olması için Anayasa’nın değiştirilmesine olumlu bakanların oranı ise yüzde 28,5 olarak kaydedildi. Katılımcıların yüzde 5,2’si ise soruyu cevapsız bıraktı. Ankette, DEM Parti seçmeninin yüzde 88,9’u, İYİ Parti seçmeninin yüzde 87,6’sı, CHP seçmeninin yüzde 83’ü, MHP seçmeninin yüzde 55’i ve AKP seçmeninin yüzde 40,2’si hayır cevabını verdi. Haber Merkezi

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