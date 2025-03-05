Halk TV GYY’si serbest

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısında adını duyurduğu bir bilirkişiyle ilgili yayınlanan TV haberi nedeniyle tutuklanan ve 34 gündür Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde bulunan Halk TV Genel yayın Yönetmeni Suat Toktaş, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat ve tahliye kararının ardından serbest bırakıldı.

Ankara - Anka

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