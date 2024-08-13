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13 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Halkın faiz yükünü 5'e katladılar

13 Ağustos 2024, Salı 01:03
“NASS” SÖYLEMİYLE UYGULANAN FAİZ İNDİRİMİ SONRASI GEÇİLEN YÜKSEK FAİZ POLİTİKASININ FATURASI AĞIR OLDU.

Yılın ilk 7 ayında faize 618 milyar lira ödendi

 

KART FAİZLERİ YÜZDE 458 ARTTI - 6 AYDA 377.8 MİLYAR LİRA FAİZ

BİR YILDIR UYGULANAN YÜKSEK FAİZ POLİTİKASI, VATANDAŞIN YÜKÜNÜ ARTTIRDI. TÜKETİCİ  KREDİLERİNDE ÖDENEN FAİZ YÜZDE 98, KREDİ KARTLARINDA İSE YÜZDE 458 ORANINDA ARTTI. 

Son dönemde faiz oranlarında ve borç miktarında yaşanan artış, vatandaşın faiz yükünü rekor seviyelere taşıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2024 yılının ilk yarısında vatandaşlar bankalara toplamda 377,8 milyar lira faiz ödemesi yaptı. Bu tutarın 226,7 milyar lirası tüketici kredileri için, 150,7 milyar lirası ise kredi kartı borçları için ödendi. Özellikle tüketici kredileri için ödenen faiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 oranında artış gösterdi. Kredi kartlarına ödenen faiz ise dramatik bir artışla yüzde 458 oranında yükseldi. Yurttaşların toplam faiz yükü, geçen yıla göre yüzde 167 oranında büyüyerek, 2023’ün ilk yarısında ödediği toplam 142 milyar liradan 377,8 milyar liraya çıktı.

Gecikme faizi % 4,55’e ulaştı

BirGün’de yer alan habere göre; 2023 Mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) önemli bir politika değişikliğine giderek toplamda 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi. Ancak bu yüksek faiz oranlarına rağmen, bireysel kredilerdeki büyüme hız kesmedi. Ekonomik sıkıntılar ve enflasyon karşısında gelirleri eriyen vatandaşlar, kredi ve kredi kartlarına daha fazla başvurmak zorunda kaldı. Artan faiz oranları, vatandaşların gelirlerinin daha büyük bir bölümünü bankalara faiz olarak ödemesine neden oldu. TCMB’nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 73,9 seviyesine çıkarken, kredi kartlarında azami gecikme faizi aylık yüzde 4,55’e ulaştı.

618,5 milyar TL ödendi

Faiz oranlarındaki artış, sadece bireysel kredilerde değil, Hazine’nin faiz giderlerinde de kendini gösterdi. 2023 Ocak-Temmuz döneminde 267,3 milyar TL olan Hazine’nin faiz ödemeleri, 2024’ün aynı döneminde yüzde 131,4 artarak 618,5 milyar TL’ye ulaştı. Bu artış, Hazine gelirleri içerisindeki faiz ödemelerinin payını da büyüttü. 2023 Ocak-Temmuz döneminde Hazine gelirlerinin yüzde 11’i faiz ödemelerine giderken, 2024’te bu oran yüzde 13,2’ye çıktı. Bu dönem içerisinde Hazine’nin toplam gelirleri yüzde 93,4 oranında artışla 4 trilyon 697 milyar TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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