Hamaset yetmiyor

350 sanatçı, akademisyen, aktivist ve milletvekili, İsrail ile ekonomik bağlar içindeki bütün hükümetleri, ekonomik ve diplomatik baskı kurmaya çağırdı.

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