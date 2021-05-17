Hamaset yetmiyor

350 sanatçı, akademisyen, aktivist ve milletvekili, İsrail ile ekonomik bağlar içindeki bütün hükümetleri, ekonomik ve diplomatik baskı kurmaya çağırdı.
350 sanatçı, akademisyen, aktivist ve milletvekili, İsrail tarafından Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılara karşı Türkiye başta olmak İsrail’le ekonomik ilişkilerini sürdüren bütün hükümetleri ekonomik ve diplomatik baskı kurmaya çağırdı.
“ZULMÜ SON BULMALI”
Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Siyonist İsrail rejimi 72 yıldan bu yana Filistin topraklarını işgal ve ilhak ederek halka katliâm ve zulümle baş eğdirmeye çalışarak saldırılarını sürdürüyor.
Günlerdir İsrail kolluk güçleri gerçek mermiler ve bombalarla aralarında çocukların da olduğu yüzü aşkın Filistinliyi öldürdü. Gerekçesi ise Doğu Kudüs’te Filistinlilerin tahliye edilerek yerlerine Siyonist yerleşimcilerin yerleştirilmesinin protesto edilmesi, Mescidi Aksa’nın savunulmasıydı.
Birleşmiş Milletlerin (BM)karar ve çağrılarını tanımayan İsrail yönetiminin ardında ABD gibi emperyalist güçlerden aldığı şartsız destek var.
Ülkemizde iktidarın tutumu, halkın öfkesini iç politikaya tahvil etmekten öteye geçmiyor. Ekonomik ve politik yaptırım içermeyen hamasi söylemlerin Filistin halkının yaşadığı zulüm karşısında etkisiz olduğu açık.
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