Hamza Emek’i rahmetle anıyoruz

Emirdağ’lı Demokrat Nur Talebelerinden merhum Hamza Emek’i vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz.

Hamza Emek, 1922’de Emirdağ’da doğdu. Üstad Bediüzzaman’la ilk olarak 1944’de, İstanbul Vefa Lisesi’nin son sınıfındayken tanıştı. Okulu bitirme imtihanları için İstanbul’daki Reşadiye Oteli’nde kalırken, Ömer isimli birisiyle tanıştı. Hamza Emek, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra Emirdağ’da tutuklanan Nur Talebeleri arasındaydı. Bir müddet Emirdağ ve Bolvadin Hapishaneleri’nde kaldı. Bediüzzaman’ın ‘Emek’tarı Üstad Bediüzzaman’ın siyasette aktif görev verdiği, DP Emirdağ İlçe Teşkilâtı Başkanlığı vazifesini deruhte etmesini tensip ve tavsiye buyurduğu sâdık talebelerinden Hamza Emek, Başbakan Menderes’le Bediüzzaman arasındaki iletişimi sağlamış. Emirdağlı Hamza Emek, sâdık Nur Talebelerinden biri olduğunu hayatî tecrübelerle de ortaya koymuş ve bunun ispatını yapmıştır. Üstadının vermiş olduğu dersin ve vazifelendirmenin hakkını vermeye âzamî derecede dikkat ve hassasiyet göstermiştir. Bu vesileyle 16 Haziran 1990’da vefat eden Hamza Emek Ağabeyi duâlarla anıyoruz. İstanbul – Yeni Asya

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