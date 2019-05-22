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22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hangi şartlarda hepimiz aynı gemideyiz?

22 Mayıs 2019, Çarşamba 19:48
Ekonomist İbrahim M. Turhan, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, son günlerde gündemde olan ‘hepimiz aynı gemideyiz’ söylemini değerlendirdi.

Turhan, belli alanlarda olumlu değişimler olmadıkça “aynı gemi” edebiyatının romantik bir retorik olarak kalacağına dikkat çekti.

Turhan’ın paylaşımları şöyle; “Hepimiz aynı gemideyiz” yaklaşımı, toplumun tamamını kuşatacak ortak aidiyet duygusunu yeniden yaratmak için olumlu bir adım olarak görülebilir. Ancak bu yönelimin samimiyet sınavı; politikalar, uygulamalar ve farklı görüşlere sahip vatandaşlara karşı kullanılan söylemdir. Toplumun bütün kesinlerini eşit anayasal vatandaşlık düzleminde buluşturacak, etnik köken, din-mezhep, cinsiyet, siyasal görüş ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklayan, ayrıştırıcı/ötekileştirici söyleme prim vermeyen bir anlayışı benimsemeye çok ihtiyacımız var.

Zedelenen adalet duygusunu yeniden inşa etmek mümkün olmayacak

Bu alanlarda olumlu yönde değişim olmadığı sürece “aynı gemi” edebiyatı romantik bir retorik olarak kalacak, olumlu bir karşılık bulamayacak, ne yazık ki zedelenen adalet duygusunu yeniden inşa etmek mümkün olmayacaktır. Hepimiz evrensel insan haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanabiliyorsak hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz adil yargılanma güvencesine sahipsek aynı gemideyiz. Görevlendirmelerde hepimiz aynı ölçüte, ehliyete göre seçiliyorsak hepimiz aynı gemideyiz. Hepimizin inancına/inançsızlığına saygı duyuluyorsa aynı gemideyiz. Kurala dayalı politikalar sayesinde şeffaflık, hesap verme yükümlülüğü ve çevre’ye karşı duyarlılık sağlanıyorsa hepimiz aynı gemideyiz.

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