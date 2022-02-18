Hangi vicdan buna dayanabilir?

+GerçekTV’de yayınlanan Gündemin Gerçekleri programında Bilgehan Uçak, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu konuk etti.

Bu zulüm hangi vicdana sığar?

84 yaşında “FETÖ”den tutuklu hasta mahpus Nusret Muğla’nın hapishanede ölmesine de değinen Gergerlioğlu, meclisin bu gibi konulardaki sessizliğini anlayamadığını, ayrıca Muğla için mektup yazan Bülent Arınç’ın kendisini hâlâ Cumhurbaşkanı’nın yanında konumlandırmasını anlayamadığını ifade etti. “Bülent Arınç’ın belki elli yıldır tanıdığı, kendi halinde beraber olan bir adam böyle uçuk kaçık suçlamalarla terörist ilân edilip seksen küsur yaşında cezaevinde ölüme terk ediliyor. Hangi insanın vicdanı buna müsamaha edebilir? Tabiî ki Arınç da isyan ediyor. Az buz bir şey değil bu. Hasta mahpusların halini düşünen tek bir görevli var mı?”

Haber Merkezi