DOLARIN 18 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTIĞI 20 ARALIK GECESİ O FİYATTAN YAPILAN DOLAR SATIŞLARIYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN AÇIKLAMALARDAKİ ÇELİŞKİLER, ZİHİNLERDE BELİREN İSTİFHAM VE SORU İŞARETLERİNİ DAHA DA ARTTIRIYOR.

BAKANIN ÇELİŞKİLİ SÖZLERİ

Geçen hafta o gece için, "Çarpılan küçük yatırımcı oldu" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, son açıklamasında piyasaya bir müdahale olmadığını savunarak, "Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar” şeklinde konuştu.

O DOLARLARI KİMLER SATTI?

O gece BDDK Başkanı Çakar “Erdoğan’ın açıklaması sırasında 1 milyar dolar satıldı. Yarın bunun çok daha artacağı kanaatindeyim," sabah İş Bankası Genel Müdürü Aran, "Tedbirlerin açıklanması sonrası bu sabah itibariyle 1.75 milyar döviz bozduruldu" demişti.

***

Hangisi doğru?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 20 Aralık gecesi gerçekleşen dolar satışları için “O gece binlerce bireysel satıcı devreye girdi ve adeta birbirleriyle yarıştılar” derken, geçen hafta ise “Çarpılan küçük yatırımcı oldu” demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber-A Para ortak yayınında ‘Döviz endeksli TL mevduat’ sistemi ve yeni Ekonomi modeliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Nebati, 20 Aralık gecesindeki dolar satışlarına yönelik iddialar için, “Bazılarının şok yaşadığı bir gece oldu. Çok doğal olan, bireylerin dövizlerini bozdurarak adeta internet sitelerini çökerttiği bir gece oldu. 20 Aralık bundan sonra Türkiye’nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Türkiye’nin siyasal gelişimini gösteren en önemli günlerden bir tanesi oldu. 3 ay boyunca bu ülkenin ekonomisini ciddi bir şekilde kilitleyenlerin bir daha hayal kırıklığına uğradığı bir gece oldu. Hiçbir şekilde kimse devreye girmedi. Binlerce bireysel satıcı devreye girdi. O gece birbirleriyle adeta yarıştılar” dedi.

‘Büyük finansörler dolar satmadı’ demişti

27 Aralık akşamı A Haber’de ekonomi gündemine dair konuşan Nebati, 20 Aralık tarihinde dolarda yaşanan düşüş ile finansal istikrarın sağlandığını kaydederek, “Bu yılki cari açık 12 milyar dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye cari fazlaya doğru gidiyor demek. Önümüzdeki yıl cari fazlaya doğru gidiyoruz. Turizm gelirlerimiz patlama yaptı. Önümüzdeki yıl hedeflerin ötesine geçeceğiz. Türkiye koptu gidiyor” ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, 23 Aralık’ta NTV’de Türkiye Ekonomi Modeli’ni anlattığı sırada ise A Haber’de yaptığı bu açıklamanın tam aksine “Çarpılan küçük yatırımcı oldu” demişti. Bakan Nebati, vatandaş tarafından yapılan dolar alımı konusunda, “15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alanlar büyük finansörler değil. Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Şimdi kara kara düşünüyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Bu dövizleri kim bozdurdu?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 21 Aralık’ta Habertürk TV’de soruları cevaplamıştı. Çakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’Dövize Çevrilebilir Mevduat’’ açıklaması sonrasında şu ana kadar 1 milyar dolar bozdurulduğunu söylemişti. Çakar ‘’Sadece internetten mobil bankacılık üzerinden 1 milyar dolar çözülme oldu’’ demişti. Öte yandan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bloomberght’ye yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından detayları açıklanan ‘kur korumalı TL Vadeli Mevduatı’na ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Aran, “Tedbirlerin açıklanması sonrası bu sabah itibariyle 1,75 milyar döviz bozduruldu” diye konuşmuştu.

Haber Merkezi