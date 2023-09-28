Hani AB üyeliği 2023 hedefiydi?

Hukukçu yazar Hatice Yıldız, Politikyol’da bir yazı kaleme aldı.

Türkiye’nin AB sürecini değerlendiren Yıldız, “2005 yılında başlayan tam üyelik müzakereleri Kasım 2016’da hükûmetin darbeye yönelik “orantısız baskıcı tedbirlere” başvurduğu gerekçesi ile durdu. (...) 31 Ekim 2012’de dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretinde 2023’te Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünde Avrupa Birliği’ne üyeliğini beklediğini belirtmişti. 11 yıl önce, 2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa Birliğine girmiş olmayı hedefleyen iktidar bugün giremediğimiz birliğe çıkmakla tehdit ediyor. Bunu yaparken de AB sanki bir örgütmüş, düşman kuvveti imiş gibi algı yaratılıyor. 2005 yılında aday adaylığı statüsüne alınmamızı havai fişeklerle kutladığımız hâlde. 04 Ekim 2005 tarihli gazete manşetlerine bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. İki tanesini ben sunayım. 04.10.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi “Viyana Düştü, Türkiye tarihinde iki defa Viyana kapılarından döndüğü Avrupa’ya şimdi barış ve birleşme yoluyla giriyor” manşeti ile” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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