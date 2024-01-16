Hani hayvan varlığında birinciydik?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanlış tarım politikaları nedeniyle ülkemizde oluşan hayvan açığının, ithalatla kapatılmaya çalışıldığını, bu durumun ise yerli üreticiye değil yabancı üreticiye yaradığını söyledi.

2024 yılı için 600 bin baş besilik sığır ithalatına ilişkin duyurunun yapıldığına dikkat çeken Gürer, “Et ve Süt Kurumu gerekli hamleleri zamanında yapamadı. Ya da yaptırılmadı. Yem fiyatlar yanında ahır maliyet artışlarıyla da baş edemeyen üretici hayvanlarını kesime gönderdi. Siyasi iktidar da bu süreci seyredip hayvan varlığında Avrupa’da birinciyiz türküsü söyledi. 2023 yılı ithal bitecek derken hayvancılık patladı. 2024 yılında da ithal devam edeceği açıklandı. Sorunu ithal hayvan getirerek çözmeye çalışıyor. Et Fiyatları ise ithale rağmen rafta artıyor. Besicide tüketicide mağdur ediliyor” dedi. “Hani Avrupa’da hayvan varlığında birinciydi” diye sordu. Gürer, “Maden Türkiye hayvan varlığında birinci ise neden son yıllarda hayvan ithalatı arttı? Hayvan varlığında birinci olan bir ülke niye 2023 yılında 650 bin Baş ithal edip 2024 yılında da 600 bin baş hayvan ithal etmek zorunda kalıyor?” diye konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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