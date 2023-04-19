Hani işe alımda mülakat kalkacaktı?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 45 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçlarını açıklamasını değerlendirdi.

“21 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi muhalefetteymiş gibi vaatlerde bulunuyor. En son ‘Mülakatı kaldıracağım’ dedi” diyen Kaya, “KPSS’de en yüksek dereceyi elde etmişleri bir bir elediniz. Şimdi 45 bin öğretmen alımı yapıldı. KPSS’den sıralaması yapıldı. ‘Sözlü sınav sonuçları açıklandı’ diye Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yapıyor. Hani mülakat kalkacaktı? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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